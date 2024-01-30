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Пропущенный удар по военной базе Tower 22, размещенной вблизи иордано-сирийской границы, на территории Сирии рядом с лагерем переселенцев Эр-Рукбан, стал причиной множества раненых среди американских военнослужащих. Как оказалось, атака была ошибочно перепутана с пересечением воздушного периметра американской базы неизвестным дроном, который, как посчитали бойцы американского спецназа, просто возвращался с разведывательной миссии. Именно в это время дружественный беспилотный аппарат летел обратно с одной из миссий в местной пустынной местности. Именно так считает редакция Wall Street Journal, имеющая доступ ко внутренним документам командования США на Ближнем Востоке.
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Источник фото: timesofisrael.com
Сама внезапная атака произошла 28 января, когда несколько солдат лишились жизни, а 25 сотрудников базы получили ранения, потребовавшие экстренной эвакуации вертолётами на сопредельную территорию Иордании. Ответственность за удар среди местных повстанцев на себя никто так и не взял.
Вместе с тем официальные лица Иордании заявили, что нападение неизвестного БПЛА произошло на территории Сирии, на чьей земле американцы находятся без согласия законно избранных властей Дамаска.
На фоне потерь среди своих военных Вашингтон заявил, что теперь следующий ход за ним и это не останется без последствий для атаковавшей стороны. После чего в направлении Европы вылетело шесть бортов крупных топливозаправщиков, необходимых для увеличения боевого радиуса американских бомбардировщиков. Над Ближним Востоком постепенно сгущаются тучи.