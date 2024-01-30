Невнимательность дорого обходится на Ближнем Востоке

Пропущенный удар по военной базе Tower 22, размещенной вблизи иордано-сирийской границы, на территории Сирии рядом с лагерем переселенцев Эр-Рукбан, стал причиной множества раненых среди американских военнослужащих. Как оказалось, атака была ошибочно перепутана с пересечением воздушного периметра американской базы неизвестным дроном, который, как посчитали бойцы американского спецназа, просто возвращался с разведывательной миссии. Именно в это время дружественный беспилотный аппарат летел обратно с одной из миссий в местной пустынной местности. Именно так считает редакция Wall Street Journal, имеющая доступ ко внутренним документам командования США на Ближнем Востоке.





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Источник фото: timesofisrael.com







Сама внезапная атака произошла 28 января, когда несколько солдат лишились жизни, а 25 сотрудников базы получили ранения, потребовавшие экстренной эвакуации вертолётами на сопредельную территорию Иордании. Ответственность за удар среди местных повстанцев на себя никто так и не взял.

Вместе с тем официальные лица Иордании заявили, что нападение неизвестного БПЛА произошло на территории Сирии, на чьей земле американцы находятся без согласия законно избранных властей Дамаска.

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На фоне потерь среди своих военных Вашингтон заявил, что теперь следующий ход за ним и это не останется без последствий для атаковавшей стороны. После чего в направлении Европы вылетело шесть бортов крупных топливозаправщиков, необходимых для увеличения боевого радиуса американских бомбардировщиков. Над Ближним Востоком постепенно сгущаются тучи.