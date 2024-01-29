Перемещение такого количества самолётов может свидетельствовать о подготовке масштабного авиационного налета

В США подняли авиационное звено из шести авиационных бортов Boeing KC-135 Stratotanker и отправили их по направлению к Европе. О взлете сразу шести крупных самолётов, необходимых для заправки в воздухе бомбардировщиков и других боевых единиц, рассказал Борис Рожин, опубликовавший ранее кадры уничтоженной бронемашины ВСУ, исключая ряд моментов, сильно похожей на немецкий истребитель беспилотников Skynex.

Крупные самолёты взлетели со своего постоянного места базирования, расположенного в штате Калифорния. Сейчас они движутся к островам Великобритании и ряду военных баз, расположенных в континентальной части Европы. По мнению военного журналиста, это лишь промежуточная точка их маршрута. Конечной целью служат авиационные базы на Ближнем Востоке.

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Источник фото: wallhere.com







Известно, что несмотря на свой почтенный возраст, воздушные громады не потеряли своей актуальности и сейчас, необходимые прежде всего для увеличения радиуса боевой работы точно таких же крупных авиасредств, в том числе стратегических бомбардировщиков.





Источник фото: ТГ-канал «Colonelcassad»





Такая реакция со стороны Пентагона появилась после того, как 28 января, расположенная на стыке Иордании и Сирии, но физически построенная на землях Дамаска, военная база была атакована неизвестным беспилотником, вследствие чего трое американских бойцов погибли, а 30 получили различные ранения и были экстренно эвакуированы в Иорданию на вертолётах. После чего глава МО США Ллойд Остин анонсировал «достойный ответ».

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Хочется сделать особый акцент, что решение американского президента Джо Байдена войти в кризисную ситуацию Ближнего Востока ещё более плотно, делает надежды Киева на оказание военной помощи со стороны администрации Белого дома ещё более призрачными, как это уже случилось во время атаки на Израиль 7 октября сил ХАМАС.