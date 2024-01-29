Подобный элемент гибридных боевых действий может привести мир к непредсказуемым последствиям

Пентагон и остальное военно-политическое руководство США пришло к мысли, что секретная операция, выполненная на соответствующем уровне против Ирана, может позволить вернуть пошатнувшееся моральное достоинство Северной Америки. К такому выводу пришли аналитики Белого Дома, посоветовавшие администрации Вашингтона исправить ситуацию в мире, когда военную мощь американских военных перестали воспринимать всерьез, атаковав одну из баз на Ближнем Востоке, размещенную на сирийской территории рядом с границей Иордании. Напомним в результате ночной атаки БПЛА группой местных повстанцев 30 американских солдат получили различные ранения и были эвакуированы экстренно вертолетной эскадрильей на одну из баз иорданского государства. Новость о том, что всё можно «исправить» некой секретной операцией, рассказал Bloomberg.

Американские журналисты утверждают, что Овальный Кабинет рассматривает решение, которое позволит сохранить и даже в некоторой степени приумножить статус-кво, когда величие США так и останется доминантным в мире, но для этого не придется проводить полномасштабную наземную и воздушную операции, ограничившись лишь малыми действиями.

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Источник фото: Регнум







Первоочередными действиями для таких атак станут иранские чины, которые и подозреваются в проведении дерзкого налёта, повлёкшего гибель американских солдат и офицеров.

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Что интересно, согласно юридической практике и по признанию официальных властей Иордании, база Вашингтона находится в сирийском районе Эт-Танф, на размещение в котором согласия у законного избранных властей и официального Дамаска никто не спрашивал, следовательно он имеет право на самооборону, согласно известной 51 статье устава ООН. База американских военных на территории Сирии незаконна, но когда это останавливало Пентагон и Вашингтон?