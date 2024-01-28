"Неконтролируемый процесс" горения на НПЗ начался после удара двух российских ракет

Пожар в округе полтавского города Кременчуг закончился, как только местные пожарные ликвидировали очаг возгорания на площади в 1000 квадратных метров после прилета российского ракетного дубля, когда два высокоточных тяжелых снаряда ударили по промышленному объекту, оперирующему большим количеством огнеопасных средств. Рассказали о ситуации в Полтавском регионе спикеры местной военной администрации.

По словам областных чиновников, нефтеперерабатывающий завод запылал после провальной попытки местных расчётов ПВО перехватить российские ракеты «Искандер-М», которые, несмотря на все желание местных зенитчиков, так и не встретили адекватного сопротивления, уничтожив промышленный объект.

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Кадры с места события. ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Причем пожар был такой силы, что для ликвидации возгорания пришлось задействовать пожарные расчеты из соседних регионов и городов, так как местных сил явно не хватало на такую большую площадь возгорания. Поэтому не стоит удивляться, что для тушения было привлечено 50 пожарных автомобилей и около 150 пожарных.

Собственно сам неконтролируемый процесс горения начался субботним вечером и продолжался до 12 часов следующего дня.

По официальным данным, причиной возгорания стала пара ракет баллистического класса, с высокой долей вероятности относящихся к линейке «Искандер-М». Почему местные комплексы ЗРК не смогли защитить архиважный НПЗ, снабжающий чуть ли не половину украинской армии топливом – не сообщается, хотя согласно данным от военного эксперта Меркурсиса, все самые актуальные комплексы ПВО находятся в Киевской области и в самой украинской столице.

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Несмотря на уничтожение огромных резервуаров с топливом для ВСУ, украинскому командованию явно не до масштабного пожара – на Харьковском направлении продолжаются важные бои, где российская сторона продвигается вперед, ставя целью прогнать ВС Украины за рубеж реки Оскол.