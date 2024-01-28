Те самые танковые клещи из Великой отечественной на тактическом уровне

Украинские сетевые СМИ выпустили пресс-релиз, согласно которому передовые колонны смешанных танково-пехотных групп РФ отказались от прямого входа непосредственно в населенный пункт Табаевка и рассчитывают подмять под себя украинскую оборону на следующем этапе, в битве у села Песчаное. Активность российской стороны на Купянском направлении не замедлилась, а продолжает развиваться дальше, отбрасывая части ВСУ на новые позиции, вглубь основной линии украинской обороны под Харьковом.

По мнению аналитиков ТГ-канала «Deep State», аффилированного с украинским Минобороны, у российских штурмовых групп амбициозные планы и более смелые тактические задачи, поэтому смысла останавливать тяжелый натиск на ВС Украины в обозначенном районе у них нет.

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Источник фото: Российская газета

Несколько независимых источников подтвердили, что украинские силы ушли из Табаевки и теперь удерживают позиции на следующей линии обороны. В МО Украины прямо не признали бедственное положение своих групп, заявив, что это лишь «тактический маневр», необходимый для занятия более удобной линии обороны.

Вместе с тем «фронтовых сводок» украинского Генштаба в 47-й дивизии не читают, и с ходу пытаются занять Песчаное, тем самым расширив будущий наступательный плацдарм, необходимый для продавливания обороны ВСУ в самом Купянске. Украинское командование это понимает, и не теряя времени, пытается купировать угрозу, маневрируя и без того ограниченными резервами.

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Такая активность со стороны ВС РФ здорово мешает украинским силам на других направлениях, например, забирая ценные группы силовой поддержки с квадрата в зоне битвы за Синьковку. А ведь резервы в ВСУ не резиновые и на все «танкоопасные направления» их может попросту не хватить.