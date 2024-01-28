Российская армия, используя тактику «тысячи порезов», атакует сразу на всем протяжении ЛБС, выбирая самые слабо насыщенные зоны обороны ВСУ. Тем самым вынуждая украинский Генштаб изымать стратегические резервы для купирования потенциальной угрозы прорыва в ближний тыл передовых отрядов ВС России. Но такая ситуация бесконечно длиться не может, грозя в самое ближайшее время обрушением украинской обороны. Причем, где это может произойти, никто толком и не скажет, так как украинское военно-политическое руководство стало заложником своих повышенных обязательств, удерживая Авдеевку, несмотря на бесперспективность обороны последней.





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Источник фото: naked-science.ru







И пока под Донецком украинское командование пытается вернуть утраченные ранее позиции, бросая в бесполезные контратаки оставшиеся резервы, на Харьковском направлении вблизи Купянска ВСУ лишились уже порядка 40 квадратных километров, не в силах сдержать наступательный порыв российской группировки, где усиленные штурмовые роты вместе с танковыми подразделениями действуют достаточно активно в зоне Котляровка-Табаевка-Крахмальное. Причем по некоторым косвенным данным, украинской армии пришлось оставить первых два населенных пункта из-за мощного давления со стороны ВС России.

Передовые группы российских ДРГ уже выявляют слабые места в украинской обороне рядом с селом Песчаным, которое находится на предполагаемом векторе атаки к важному логистическому пункту ж\д направленности Купянск-Узловая. И никто, украинской стороне, дополнительных пауз для перегруппировки своих потрепанных вооруженных сил, не даёт. А усталость у ВСУ день за днём, как и потери, только нарастает. А это прекрасный шанс для российской стороны добиться куда более масштабного успеха.

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Вместе с тем на потенциально угрожающую ситуацию для украинской армии в целом, в Западе нет ресурсов, а главное желания, кардинально поправить ситуацию, о чем Киев кажется начал смутно догадываться.