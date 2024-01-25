Сюжет достойный экранизации, но в отличие от голливудских "историй", полностью правдивый

Один из самых укрепленных и защищенных украинских блокпостов с названием «Царская охота» неожиданно пал посредством войсковой хитрости и нестандартного мышления, планировавших всё это штабистов одшбр «Ветераны». В итоге 150 штурмовиков просочились в украинский тыл охранявших базу военнослужащих ВСУ. Само проникновение осуществлялось через неприметную трубу подземных коммуникаций шириной 800 сантиметров и общей длиной в 2000 метров.





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Источник фото: vk ОДШБР «Ветераны»





По словам непосредственно участвовавших во внезапной атаке участников штурмовой операции, всё прошло настолько быстро и ошеломительно, что сам бой за опорник продлился не более часа, а оборонявший укрепленные позиции украинский гарнизон в существенной части сдался в плен, так как понимал всю безысходность своего положения.





Источник фото: ТГ-канал «Кирилл Фёдоров»





Само сражение за комплекс «Царская охота» развернулось 20 января, когда база отдыха и прилегающее садовое товарищество «Виноградники» были окончательно взяты.

Причем, что всё получится настолько великолепно, сами бойцы-штурмовики не верили до самого конца, пока не стихла стрельба на освобожденном пункте обороны ВСУ.









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Вместе с тем операцию планировали ни один месяц в состоянии повышенной секретности, когда, чтобы оппонент не узнал о хитрой идее, выпиливали проходы в трубе строго под удары артиллерийской канонады. Так же известно, что первая попытка оказалась неудачной, когда выяснилось, что труба не способна обеспечить достойный уровень кислорода для снабжения процесса дыхания отряда из 150 человек. Поэтому пришлось сверлить дополнительные воздуховодные шурфы и осушать туннель. И вот со второй попытки все получилось.