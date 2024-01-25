Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Рейд штурмовиков РФ через подземную трубу заставил капитулировать гарнизон ВСУ "Царской охоты"
Сюжет достойный экранизации, но в отличие от голливудских "историй", полностью правдивый

реклама

   Один из самых укрепленных и защищенных украинских блокпостов с названием «Царская охота» неожиданно пал посредством войсковой хитрости и нестандартного мышления, планировавших всё это штабистов одшбр «Ветераны». В итоге 150 штурмовиков просочились в украинский тыл охранявших базу военнослужащих ВСУ. Само проникновение осуществлялось через неприметную трубу подземных коммуникаций шириной 800 сантиметров и общей длиной в 2000 метров.


реклама

Источник фото: vk ОДШБР «Ветераны»


   По словам непосредственно участвовавших во внезапной атаке участников штурмовой операции, всё прошло настолько быстро и ошеломительно, что сам бой за опорник продлился не более часа, а оборонявший укрепленные позиции украинский гарнизон в существенной части сдался в плен, так как понимал всю безысходность своего положения.


Источник фото: ТГ-канал «Кирилл Фёдоров»


   Само сражение за комплекс «Царская охота» развернулось 20 января, когда база отдыха и прилегающее садовое товарищество «Виноградники» были окончательно взяты.

   Причем, что всё получится настолько великолепно, сами бойцы-штурмовики не верили до самого конца, пока не стихла стрельба на освобожденном пункте обороны ВСУ.



рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Вместе с тем операцию планировали ни один месяц в состоянии повышенной секретности, когда, чтобы оппонент не узнал о хитрой идее, выпиливали проходы в трубе строго под удары артиллерийской канонады. Так же известно, что первая попытка оказалась неудачной, когда выяснилось, что труба не способна обеспечить достойный уровень кислорода для снабжения процесса дыхания отряда из 150 человек. Поэтому пришлось сверлить дополнительные воздуховодные шурфы и осушать туннель. И вот со второй попытки все получилось.

#авдеевка #битва за авдеевку #битва за авдеевку 2024 #бригада ветераны #штурм опорника царская охота
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВС РФ приступили к штурму части ПВО – самому мощному укрепрайону ВСУ в Адвеевке
Украинские войска пришли к точке невозврата на Авдеевском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
1
"Панцирь" станет в 4 раза опасней для украинских дронов из-за увеличенного боезапаса и новых ракет
1
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
50
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
2
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
HP оправдывает запрет на использование сторонних картриджей для принтеров угрозой вирусов
4
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
5
Китайские умельцы создали одежду, использующую тепло солнечных батарей
+
Санкт-Петербург готовится к строительству второй очереди аэропорта «Пулково»
+
Китай моделирует атаку на военные корабли США с использованием космического вооружения
+
Устройства Samsung научатся измерять содержание глюкозы в крови в течение пяти лет
1
Российские автодилеры сообщают о возобновлении продаж Kia, Nissan и Subaru с гарантией производителя
+
В Китае вышла очередная игровая мышь Metaphyuni ​​Metapanda P1 Pro Max с частотой опроса 4 кГц
3
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
Пользователи столкнулись с проблемами во время установки январского обновления для Windows 11
+
Исследователи утверждают, что Mamba в пять раз быстрее Transformer
+
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
+

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
224
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
50
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
9
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
9
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
+
Крышка от процессора в новом качестве
9
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+
Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"
23
Volkswagen все активнее "перебирается" в Китай
+
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+

Сейчас обсуждают

Vasiliy Pupkin
04:59
Шум в салоне современных самолётов редко превышает 80дБ. Как китайцы смогли понизить это значение на 60дБ — то есть до уровня шёпота — ума не приложу. Или кто-то в этой статье чутка так подвирает, в р...
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
aleximus777
04:58
Да я в жизни не куплю маленькую плату, это зло и для геймера, и для рабочей станции. Охлад и собирать/ модернизировать легче. Так у меня и первый и второй сценарий сразу. Я корпуса все больше и больше...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Midnight Sun
04:56
Большой объем важен только при плохой продуваемости
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Вассисуалий Лоханкин
04:55
Точно так же, не обламываюсь. Да и прайсы позволяли.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Fedya Fedorov
04:54
Фуфло полное, пожалуйста, расскажите всем своим друзьям и знакомым, чтобы никто не связывался с криптой и всё распродавали у кого она есть, спасите их от потерь!
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
Алексей Семьянистов
04:53
Сам ты бесшуный)
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
Johan_888
04:51
В живых то из них хоть кто ни будь остался?
Британия похвасталась, что вместе с «партнёрами» подготовила более 38 тысяч украинских военных
aleximus777
04:47
Согласен, если некоторым снимать про свою жизнь нечего, то такая у них и жизнь. Ну жалко таких, конечно. А мне есть чего, и сам процесс нравится. Поэтому и снимаю вещами, которые на острие прогресса. ...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Вассисуалий Лоханкин
04:47
Тоже согласен., купил себе и жене 2 кугара 1050 гх, оба удачные, без воя кулеров.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Вассисуалий Лоханкин
04:44
Согласен. В средствах не стеснен, чтобы не трахать голову, сразу купил набор 2х32 гб 3600.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем