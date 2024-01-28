Но резервов с каждым днем активных боев у украинского руководства все меньше

Хотя украинское военно-политическое куроводство не утратило завышенных амбициозных планов и желает провести ещё одну масштабную попытку своего контрнаступления, вместе с тем, оно отдает себе полный расчёт, что до наступательных операций украинской армии может дело не дойти, если сработает основной замысел уже российского Генштаба, прямо сейчас разрабатывающего генеральное наступление сразу на нескольких направлениях. И если всё пойдет удачно в случае такого подхода, то украинская оборона на ЛБС просто рухнет к ногам Москвы.

По мнению отставного полковника СБУ Олега Старикова, ВС России атакует для реализации стратегии выше сразу в нескольких местах, тем самым раздергивая украинские резервы и шатая украинскую оборону переднего края, в некоторых местах, в частности в Харьковской области, добиваясь локальных успехов и продвигаясь вперед. Причем сейчас видна лишь верхушка айсберга от планируемого главного наступления, проявленная на передовой лишь локальными ударными воздействиями силами малых пехотных групп.

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Источник фото: Russia Today





И как только Кремль введет в бой свои главные силы, это будет сразу заметно большинству военных экспертов и аналитиков, так и тем более украинскому Генштабу, пытающемуся «зализать раны» от проваленного контрнаступления на юге Запорожской области. Но свободных резервов, как и потенциальных призывников в ВСУ, у него все меньше и меньше. Как и времени на организацию крепких оборонительных линий в ближайшем тылу от сдвигающегося в сторону остальной Украины переднего края.

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Вместе с тем сложности не только с людским резервом, но и с количеством снарядов и тяжелой бронетехники, дефицит которых тоже сильно мешает украинскому Генштабу в реализации его наступательных и оборонительных стратегий на текущий год.