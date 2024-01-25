Никто не хочет делать бесплатную рекламу российским ПВО

Штурмовики А-10 Thunderbolt, которые по мнению украинской стороны, могли бы повернуть историю с неудачным летне-осенним контрнаступлением «вспять», но так и не оказавшись в нужное время в нужном месте, на волне слухов могут быть переданы в Воздушные силы ВСУ в ближайшее время. Так считала украинская пресса и ряд западных изданий. Но всё будет совершенно по-другому, уверен в своих умозаключениях военный аналитик Дэвид Экс. По его словам, Пентагон никогда не решится выбрать «антирекламу» в качестве бонуса для себя самого и отправить некогда грозную боевую машину прямо в руки «беспощадного» российского ПВО. Так что Киев может не ждать эти самолёты, заверил Экс.





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Источник фото: Fandom





И действительно военно-политическое руководство Украины многократно пыталось заполучить в ряды своей армии «Бородавочников». Первый такой запрос в американское оборонное ведомство был отправлен еще практически два года назад в 2022-ом. Но генералы Пентагона оказались непреклонны в своих отказах. Причем запрет на экспорт был максимально аргументированным: Белому дому не хочется видеть, как объятые пламенем штурмовики в массе своей окажутся сбитыми российскими ПВО.





Источник фото: northropgrumman.com







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Но что могло измениться за 24 месяца с начала российской спецоперации на Украине? Задается Экс. А «лишь» то, что российские зенитчики стали ещё мощней и опасней, задействуя «загоризонтные ракеты» С-400, которые могут перехватить американские самолёты ещё на взлете. Поэтому Киев быстрей дождется их показательной утилизации на одном из специализированных заводов в Америке, чем в защищенном ангаре своих подземных аэродромов, уверен заокеанский военный эксперт. Десятки таких самолётов будут просто сбиты, став зримым доказательством потенциально ошибочного решения армейского руководства США, подытожил штатный журналистский работник.