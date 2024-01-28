И финансовые активы РФ не изымешь без последствий – везде засада ждёт

Европа захотела подать пример остальному цивилизованному миру, что ей, как и другим странам, вполне по силам в текущих политических реалиях отказаться от дешевого российского газа. Но куда ЕС привело такое решение? Ведь попытка перестать закупать российский газ сделала страны ЕС куда более зависимыми от СПГ, поставляемого из США, чей энергонасыщающий продукт, куда дороже дешевого газа из труб, решил рассказать в своем материале Bloomberg.

Есть и примеры, когда не менее 50% сжиженного газа в Европу напрямую поставляется от Вашингтона, тем самым позволив последнему достигнуть второго места в рейтинге поставщиков такого вида топлива в европейский макрорегион.

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Источник фото: nangs.org







Вместе с тем ещё вчера экспертное сообщество всколыхнула новость из-за океана, когда администрация Белого дома объяснила, что с субботы так называемое разрешение на экспорт СПГ из североамериканского региона поставлено на паузу. Причем причин у такого действия две – нежелание Овального кабинета становиться «соучастниками» обвинений своих потенциальных избирателей, которым не нравится политика изменения климата, в последней экоактивисты винят Белый дом, а второй причиной являются скорые президентские выборы, подводят итоги американские журналисты.

И это уже порождает угрозы для самой Европы, в которой могут прерваться масштабные проекты и встать на стезю вынужденного простоя многие фабрики и заводы.

Но дальше будет хуже, предупреждают обозреватели прессы – зависимость от американского сжиженного газа для европейских стран только возрастёт, озвучил свои алармистские рассуждения штатный работник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф.

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Единственный способ выйти из этого кризиса – это снова вернуться к поставкам голубого топлива из России.