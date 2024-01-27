Новые машины добавятся к авиапарку из 79 старых моделей

Для Швеции и Турции сегодня знаменательный день – первая получит долгожданное членство в НАТО, ратифицированное в турецком парламенте; вторая, благодаря первому действию получит возможность купить у Вашингтона новые F-16.

В Белом доме во всеуслышание заявили, что турецкая армия получила право купить за 23 млрд долларов партию американских истребителей. Со стороны администрации Байдена это стало подарком для администрации Эрдогана, сумевшего протолкнуть решение через парламент, который подтвердил свое согласие под документом ратификации членства Швеции в НАТО. После чего Эрдоган заверил документ своей подписью.

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Источник фото: Дзен-канал "Успехи России"

Всего турецкая армия получит 40 новейших версий F-16 и для неё откроется доступ к модернизации 79 своих старых «шестнадцатых», рассказали в Белом доме.

Сами переговоры с Турцией из-за его активного нежелания одобрить вступление Швеции в НАТО длились долгие 6 месяцев.

Вместе с тем, до начала заключения сделки Энтони Блинкен, занимающий должность госсекретаря США, три раза доводил позицию своего патрона о том, что пока турецкие власти не одобрят появление Швеции в НАТО, Турции «не стоит» рассчитывать на поступление американских самолётов в свои вооруженные силы.

Но есть один «маленький нюанс»: в американском Конгрессе есть правило, что если местные законодатели обжалуют условия сделки в течение 15 дней, то Турция может остаться без самолётов.

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А в это время на Украине, желая получить F-16 для своих Воздушных сил ВСУ как минимум на протяжении 2 лет вдруг заявили, что даже если Запад без всяких условий согласится отдать в украинскую авиацию американские истребители, Киев просто откажется их принимать, так как ни инфраструктура, ни обслуживающий персонал не готовы к большой ответственности. Зато готовы к ней ВКС РФ, только и ждущие, чтобы нанести роковой удар.