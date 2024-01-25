Правильно, зачем ждать истребитель 4-го поколения, когда можно сразу "замахнуться" на 5-е в лице F-35, или шестое в лице бомбардировщика B-21

Постепенно шаг за шагом история предоставления\непредоставления Украине в общем-то современных истребителей F-16 превращается в анекдот. Так, необходимые «еще вчера» самолёты истребительной авиации, из-за отсутствия которых украинская армия якобы проиграла свое летне-осеннее контрнаступление, а сейчас планомерно маленькими шажками отдает часть своих территорий, отступая из-за превосходства российской стороны, «оказывается» Украина не сможет правильно распорядиться F-16 прямо сейчас, даже если бы государства в лице западных союзников предоставили их ей без всяких условий. Такое полное удивления и ряда вопросов заявление сделал официальный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в публичном поле в рамках эфира ТВ-канала «Рада».





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Источник фото: peakpx.com





По словам полковника, ЕС уже был готов отправить на Украину свои самолеты и разместить их на аэродромах Украины. Но такой «экспромт» не устраивает Киев.

Всё «упирается» в технические и логистические сложности, так как F-16 это не просто самолёт, а целый авиационный комплекс, которому необходима соответствующе развитая летная инфраструктура, как и специальные ангары для обслуживания. Но откуда такой уровень сервиса на Украине, которая всю «свою» жизнь летала на советских Су и МиГ? Да и пилотов, с должными навыками пилотирования F-16 на Украине нет, резюмировал свое выступление действующий военный.

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И тут сам собой напрашивается большой вопрос: как заявления Юрия Игната согласуются почти что со вчерашним заявлением помощницы Селест Уолландер американского министра обороны Ллойда Остина, когда чиновница прямо заявила, что F-16 должны быть на территории Украины уже в 2024 году, так как на Западе для этого все «готово» и согласовано в полном размере.