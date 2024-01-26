Повышенный уровень обзора и дополнительная защита от БПЛА оппонента – это то, что нужно российской бронетехнике

Обновление российских бронемашин не ограничивается только лишь Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, усовершенствованными в рамках усиленного модернизационного пакета. Свою порцию усовершенствований получил изготавливающийся с 1979 год танк Т-72А. К изменениям от выпускавшегося с 1972 года основному образцу, помимо бортовых резинотканевых экранов, радиостанции Р-123М, доработанных гусеничных траков и системы защиты от напалма, добавились новые варианты апгрейда, актуальные для боевых действий в 2024 году.





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Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Для этого на Т-72А установили защитные противодронные козырьки, защищающие надбашенное пространство и моторно-трансмиссионный отсек.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Помимо пассивной защиты, стойкость танка расширили дополнительными комплектами динамических блоков «Контакт-1», спрятанных под маскировочной сетью, возможно скрывающей танк и от тепловизионных излучателей современных средств разведки и наблюдения со стороны ВСУ. Кроме того, «в стилистике» Безумного Макса, в качестве замены классических резиновых брызговиков повесили обыкновенные стальные цепи, пускай не очень подходящие по стилистике, но лишний раз способные уменьшить ударное воздействие от ряда средств поражения, разве что кроме снарядов.





T-72 Scarab. Источник фото: Рамблер







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Не обошлось и без пресловутой высокотехнологичности, под которой с полным правом можно подразумевать установку видеокамер высокого разрешения, позволивших механику-водителю получить визуальный доступ переднего и кормового обзоров в случае выхода из режима нормального функционирования штатных средств наблюдения российского танка от осколков и прицельного стрелкового огня противостоящей стороны.