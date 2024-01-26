В России представили и запатентовали дрон для военных – "Ловкий"

В России спроектировали дрон по типу конвертоплана, по своим скоростным и дальностным характеристикам обгоняющий в 2,5 раза беспилотных конкурентов из стана оппонента. О новинке «Ловкий» из отечественного мира БПЛА рассказали РИА Новости, чей корреспондент взял интервью у конструкторов «Хардберри-РусФактор».

Управляющий компании Алексей Греман заявил, что беспилотник относится к дронам-конвертопланам и в максимальном своем решении может показать скорость до 200 км\ч. Так же директор объяснил, почему летающая схема была выбрана по типу конвертопланов: в ходе научных изысканий было выяснено, что такая компоновка управляющих винтов позволяет изрядно экономить энергию, когда элемент взлета осуществляется как у классического вертолёта, а подвижные части затем переводят винты в положение горизонтально направленных силовых установок, тем самым «превращая» дрон в обычный самолёт.

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Так же управляющий привел точные данные, согласно которым новая схема позволила сэкономить на 70% больше энергии, чем если бы «Ловкий» был выполнен по базовой схеме квадрокоптера. Поэтому длительность нахождения в воздухе БПЛА так же увеличена в 2,5 раза, а для обслуживания не требуется больше, чем один оператор.

Первоочередным назначением беспилотника заявлены разведка и корректировка огня наземных сил. Испытания новинки прошли непосредственно в зоне СВО, когда опыт участия в боях подсказал обновить и модернизировать винтомоторную пару и увеличить грузоподъемность аппарата.

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По своим малозаметным характеристикам БПЛА похож для радаров украинской ПВО на полет обыкновенной «птицы» и часто тем самым обманывал операторов-зенитчиков из стана оппонента. А тем временем на изделие уже оформлен патент в качестве образца для промышленного производства.