В игру поражения верхней полусферы танков Leopard и Abrams тяжелым ПТРК теперь можно играть вдвоём

Пока на условном Западе Россию называли большой ржавой бензоколонкой и в своих стратегических оценках «пророчили» российской армии скорое поражение от «современной» маленькой армии Украины, но выстроенной по всем высочайшим стандартам НАТО. Причем по мнению старших аналитиков военно-политического альянса, боеприпасов для ВС России точно не хватило бы в противостоянии с ВСУ, на снабжение которых работал целый альянс промышленно развитых западных стран, в том числе и самый развитый ВПК США. Но как оказалось, победа Украины на горизонте, горе-экспертам только показалась. Пока французская военная промышленность может «похвастаться» лишь 20 000 снарядов, производимых за весь календарный год, при сравнении с российскими коллегами, способными и уже доказавшими разведкам ЕС, что за 12 месяцев в России появились 2 миллиона снарядов.





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Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Но это лишь одна из плохих новостей, для получающих видимо зря свою большую зарплату сотрудников аналитических центров западных стран. Так как ещё совсем недавно отстававшая, причем серьёзно в производстве БПЛА, Россия, «сосредоточившись», обогнала Украину даже с её возможностями по помощи от союзных стран в различных направлениях ударных и разведывательных беспилотников.





Источник фото: Военное обозрение





Российские энтузиасты беспилотной боевой авиации смогли портировать ПТРК «Фагот» с ракетами с тандемно-кумулятивной боевой частью на тяжелый отечественный дрон «Перун-Ф».





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





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Теперь мобильная воздушная платформа превращается в подвижную огневую точку, способную в нужный момент практически в упор приземлиться перед условным Abrams или Leopard и уничтожить «возомнившего о себе невесть что» бронированного оппонента. И да, с воздуха, зависнув в нескольких десятков метров от земной поверхности, словно заправский ударный вертолёт, «Перун» тоже может. Возможность выстрелить прямо во время полета, что нивелирует даже защиту динамических блоков, которыми, насколько известно, ВСУ ещё не оснащают верхнюю полусферу башен. Чем на это ответит Пентагон, можно легко догадаться: Abrams снова будут признаны непригодными к тяжелым погодным условиям украинской степи и будут отправлены в защищенные подземные ангары для хранения.