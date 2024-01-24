Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В Пентагоне сообщили о жалобах Киева на нехватку боеприпасов у ВСУ
А ключ от квартиры Жозепа Борреля где лежат "1 млн. снарядов", вам не дать?

реклама

   Невероятное желание республиканцев в американском Конгрессе добиться своего и заставить Джо Байдена пойти на сильные уступки по так называемому миграционному законодательству, привело к тому, что украинская армия практически осталась без снарядов, когда целые подразделения ВСУ просто изнывают от дефицита некоторых типов боеприпасов, пока заокеанские законодатели просто «бодаются» между собой. О текущем противостоянии между законодателями и от этого страдающими украинскими воинами, уведомила широкую общественность работник секретариата министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

   По словам военной чиновницы, о чем рассказал ТАСС, Пентагон консолидирует обращения и письменные доклады украинского МО, Генштаба и правительства. И по результатам этих документов, в ВСУ все очень сложно.

реклама


Источник фото: ТАСС


Вместе с тем Виталий Кличко подтвердил «яростную» ситуацию, когда обозначил, что острота в нехватке снарядов может привести к далеко идущим последствиям, причем крайне негативным.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А на ТВ-канале ZDF сделали все ещё куда более профессиональнее и наглядней, предоставив для своих зрителей такие цифры: российская сторона может позволить себе выпустить в день от 10 тыс. до 20 тыс. снарядов, когда украинская, максимум чем может «ответить», так это суточным залпом в 2000 боеприпасов в направлении российских траншей. Такой дисбаланс заставляет некоторые подразделения ВСУ просто без боя отходить на запасные позиции, иначе их просто сметет российская артиллерия, заключили в публикации. Разумеется, никто на Западе не считает, что страна, не желающая идти на мирные переговоры, и заявляющая о своих притязаниях на уровне границ 1991 года, самостоятельно должна задумываться о производстве боеприпасов или хотя бы о так называемом плане Б.

#дефицит боеприпасов в всу #нехватка снарядов в всу
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
30
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
39
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Realme 12 Pro на Snapdragon 6 Gen 1 протестировали в Geekbench
1
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
+
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4
"Панцирь" станет в 4 раза опасней для украинских дронов из-за увеличенного боезапаса и новых ракет
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Огромное обновление Windows 11 24H2 для компьютеров с искусственным интеллектом ожидается в сентябре
3
Представлен мод для The Witcher 3, добавляющий новых мобов, оружие и квесты
1
Выпущена портативная колонка Sony SRS-XV500 с возможностью до 25ч работы без подзарядки
+
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
2
В Белом доме допустили возможность отказа Запада от поддержки Украины вслед за США
3

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
174
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
36
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
4
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
76
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
6
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
8
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
7
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+

Сейчас обсуждают

Александр Пше
09:09
Тоже 3 года пользуюсь, абсолютно все устраивает, единственная причина поменять - лоханулся и случайно взял на 64гб и не стал менять, но это явно не проблема телефона
Poco x3 pro после 3 лет использования
Кирилл Торшин
09:08
Никогда винда *.rar открывать не умела!
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО на фоне «ускорения гонки к Третьей мировой войне»
Илья Литвинов
09:07
Можно сделать, проблема не повторится
Poco x3 pro после 3 лет использования
Илья Литвинов
09:06
4к сделаю)
Poco x3 pro после 3 лет использования
Николай Кукушкин
08:57
Чувак, ты странный. У тебя запланированный будущий апгрейд видяхи - замена 3060 на 4060... Тебе 16 Гб ОЗУ достаточно, хотя их было мало уже 10 лет назад. Ты вообще по игровые компы говоришь, или про о...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Артём Николаев
08:51
Лол, минобороны не объявило, значит не было. И чем ты лучше ципсоты? Цветом флага?
Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"
Артём Николаев
08:46
16 ГБ где, алло?
Функции искусственного интеллекта Galaxy S24 будут доступны и на других устройствах
funnyguyyar
08:43
Через пару лет будет писать, что 5700х это дно и не тянет даже сапера
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
deema35
08:43
Здесь интересней другое, за 2 месяца до биткойн-ETF курс активно рос. То есть кто-то знал об этом и активно закупался биткоинами. А когда произошло одобрение американскими властями биткойн-ETF, пришло...
Курс биткоина балансирует около 40000$
Артём Николаев
08:40
Да, это не разумно, особенно когда нет ответа на "пять почему", а просто обезьянье "хочу". Я без оскорблений, а про способ принятия решений. У всего должен быть смысл. В ваших терминах логичнее купить...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем