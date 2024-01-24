А ключ от квартиры Жозепа Борреля где лежат "1 млн. снарядов", вам не дать?

Невероятное желание республиканцев в американском Конгрессе добиться своего и заставить Джо Байдена пойти на сильные уступки по так называемому миграционному законодательству, привело к тому, что украинская армия практически осталась без снарядов, когда целые подразделения ВСУ просто изнывают от дефицита некоторых типов боеприпасов, пока заокеанские законодатели просто «бодаются» между собой. О текущем противостоянии между законодателями и от этого страдающими украинскими воинами, уведомила широкую общественность работник секретариата министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

По словам военной чиновницы, о чем рассказал ТАСС, Пентагон консолидирует обращения и письменные доклады украинского МО, Генштаба и правительства. И по результатам этих документов, в ВСУ все очень сложно.

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Источник фото: ТАСС





Вместе с тем Виталий Кличко подтвердил «яростную» ситуацию, когда обозначил, что острота в нехватке снарядов может привести к далеко идущим последствиям, причем крайне негативным.

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А на ТВ-канале ZDF сделали все ещё куда более профессиональнее и наглядней, предоставив для своих зрителей такие цифры: российская сторона может позволить себе выпустить в день от 10 тыс. до 20 тыс. снарядов, когда украинская, максимум чем может «ответить», так это суточным залпом в 2000 боеприпасов в направлении российских траншей. Такой дисбаланс заставляет некоторые подразделения ВСУ просто без боя отходить на запасные позиции, иначе их просто сметет российская артиллерия, заключили в публикации. Разумеется, никто на Западе не считает, что страна, не желающая идти на мирные переговоры, и заявляющая о своих притязаниях на уровне границ 1991 года, самостоятельно должна задумываться о производстве боеприпасов или хотя бы о так называемом плане Б.