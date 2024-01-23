Простое решение стало гениальным ходом против современных средств поражения и первым его придумали в России

Противодронная сеть, спасшая орудийную башню танка сначала от мини-бомбы, долетевшей до защитного «Мангала», а затем и реактивную гранату, так же доставленную для поражения бронемашины, но оставшуюся неразорвавшейся в высокоэффективной защите, специально предназначенной для противодействия таким атакам, опубликовал ТГ-канал «Dambiev».





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Источник фото: Военное обозрение







Как оказалось, дешевое решение для отражения атак дешевых же боеприпасов, было принято танкистской братией по обе стороны конфликта на ура. Сначала это сделали российские военнослужащие, затем повторили украинцы, но существенно позднее, подверженные влиянию своих СМИ, утверждавших, что в таких защитных каркасах нет никакого смысла ровно до того момента, пока российская сторона не доказала обратное, увеличив долю выживаемости своих танков при встрече с воздушными атаками ударных дронов-камикадзе или же простейших сбросов.





Источник фото: ТГ-канал "Dambiev"







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На текущий момент антидронных вариантов создано великое множество, как укрывающих лишь люк эвакуации, так и всю верхнюю полусферу башни. «Писком» же последней моды противодронной защиты стал образец серийно доработанного Т-72Б3М, защищенного двойным каркасом. В добавок к ставшей уже «классической» защиты башни, у этого варианта закрыта от поражения зона моторно-трансмиссионного отделения отдельным экраном. А для пущей эффективности установлена продвинутая версия индивидуального РЭБ под названием «Санья», способная доставить сложностей практически любой украинской «птичке» на расстоянии до 1000 метров.