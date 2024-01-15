Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
РЭБ "Санья" отпугивает украинские ударные дроны от танков ВС РФ теперь с расстояния в 1000 метров
Предыдущий результат РЭБ "Лесочек" и "Волнорез" был куда скромнее

реклама

   Высокотехнологичное направление отечественного ОПК позволило создать систему радиоэлектронного подавления, способную обезопасить российскую бронетехнику на недостижимом для более ранних версий установок РЭБ расстоянии. Теперь беспилотные ударные дроны оппонента подавляются с расстояния в 1000 метров, чего никогда не было ранее. Таким образом передовая система «Санья» в 4 раза превосходит «устаревшие» образцы прошлого поколения, к которым теперь официально можно отнести РЭБ класса «Волнорез» и известный «Лесочек». Эти обе модели могли «похвастаться» куда более скромным результатом в 250 метров, рассказали на специализированном портале «Русское оружие».

   Причем первыми на вооружение «Санью» получили танки в версии от 2022 года Т-80БВМ, входящие структурно в подразделение 1-го армейского корпуса.

реклама


Источник фото: Силовой блок


   Само устройство интегрируется в место пассивной противодронной защиты, известное на военном сленге как «Мангал». Вместе с металлическим козырьком цифровой гаджет обеспечивает ту самую комплексную защиту, долженствующую на достойном уровне уберечь бронетехнику и экипаж от прилёта FPV-дронов.

   Вместе с тем к текущем украино-российском конфликте различного типа БПЛА являются тем самым «хитом», заставившим кардинально пересмотреть всю тактику, как оборонительную, так и атакующую. А по утверждению немецкого журналиста Репке, и к утрате передового плацдарма ВСУ в дачном поселке Крынки на левом берегу Днепра.



рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Так же стал известен принцип работы помехонаводящего «Санья», который благодаря вычислительному модулю, считывает управляющую частоту дрона противника, а после с помощью модулирующего устройства генерирует встречный волновой импульс, создающий помехи для нормальной работы ударного БПЛА.

#рэб #т-80бвм #защита от fpv-дронов #рэб &quot;санья&quot; #рэб для бронетехники
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Eurasian Times: российские средства РЭБ подавляют дроны ВСУ
Российские подразделения оценили возможности обновлённых танков Т-80БВМ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
27
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
11
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
41
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
14
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
+

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
152
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
45
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
22
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
16
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
11
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
21:57
т..ето что интел произвел до 12 поколения вообще хлам
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Yвесёделерчuk
21:56
Эвакуация бывает у заводов. Эвакуация граждан есть пример "блокады" Ленинграда.
В пригороде Екатеринбурга провели эвакуацию жителей после коммунального ЧП
fynjy_2005
21:55
да кули им доказывать, зен3 вышел практически без изьянов, настолько хорош что унизил текущий интел на полтора года, только с выходом 12 серии интел смогла выиграть по пощи однопотока...но только все ...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
fynjy_2005
21:52
а вот интел 13-14 поколение выпустил полный мусор, т.к. по сути ничего интересного после 12 поколения не вышло - просто тупо рагон процессора с завода с повышением теплопакета реального
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
REY_B_
21:51
А кто не верил в гражданскую войну в США? Пока ещё не стреляют, но напряг всё увеличивается и увеличивается, без намёка на разрядку. И что будет в итоге? Демократы признают своё поражение, а их спонсо...
Байден пригрозил губернатору Техаса судом на фоне ужесточения штатом миграционной политики
Бахтиер Кудратуллаев
21:50
хбокс мощнее сони5
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
fynjy_2005
21:49
конченные фанатики минусуют. Даже если считать зен3 и зен4 одинаковыми, то там прирост по частоте мин 15%. у 5800х потолок 4650-4700 прир очень хорошем раскладе, у меня 7700х берет на лайт напруге 52...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
GnaGS1eR
21:48
Интересно. У меня семейная стоит €12.99.
YouTube ужесточает меры по блокировке рекламы, замедляя время загрузки видеороликов
Dante1980
21:45
Кто вам сказал, что это демоверсии? сами нафантазировали?
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Weismar
21:40
Если на баланс
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем