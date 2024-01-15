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Высокотехнологичное направление отечественного ОПК позволило создать систему радиоэлектронного подавления, способную обезопасить российскую бронетехнику на недостижимом для более ранних версий установок РЭБ расстоянии. Теперь беспилотные ударные дроны оппонента подавляются с расстояния в 1000 метров, чего никогда не было ранее. Таким образом передовая система «Санья» в 4 раза превосходит «устаревшие» образцы прошлого поколения, к которым теперь официально можно отнести РЭБ класса «Волнорез» и известный «Лесочек». Эти обе модели могли «похвастаться» куда более скромным результатом в 250 метров, рассказали на специализированном портале «Русское оружие».
Причем первыми на вооружение «Санью» получили танки в версии от 2022 года Т-80БВМ, входящие структурно в подразделение 1-го армейского корпуса.
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Источник фото: Силовой блок
Само устройство интегрируется в место пассивной противодронной защиты, известное на военном сленге как «Мангал». Вместе с металлическим козырьком цифровой гаджет обеспечивает ту самую комплексную защиту, долженствующую на достойном уровне уберечь бронетехнику и экипаж от прилёта FPV-дронов.
Вместе с тем к текущем украино-российском конфликте различного типа БПЛА являются тем самым «хитом», заставившим кардинально пересмотреть всю тактику, как оборонительную, так и атакующую. А по утверждению немецкого журналиста Репке, и к утрате передового плацдарма ВСУ в дачном поселке Крынки на левом берегу Днепра.
Так же стал известен принцип работы помехонаводящего «Санья», который благодаря вычислительному модулю, считывает управляющую частоту дрона противника, а после с помощью модулирующего устройства генерирует встречный волновой импульс, создающий помехи для нормальной работы ударного БПЛА.