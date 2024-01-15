Предыдущий результат РЭБ "Лесочек" и "Волнорез" был куда скромнее

Высокотехнологичное направление отечественного ОПК позволило создать систему радиоэлектронного подавления, способную обезопасить российскую бронетехнику на недостижимом для более ранних версий установок РЭБ расстоянии. Теперь беспилотные ударные дроны оппонента подавляются с расстояния в 1000 метров, чего никогда не было ранее. Таким образом передовая система «Санья» в 4 раза превосходит «устаревшие» образцы прошлого поколения, к которым теперь официально можно отнести РЭБ класса «Волнорез» и известный «Лесочек». Эти обе модели могли «похвастаться» куда более скромным результатом в 250 метров, рассказали на специализированном портале «Русское оружие».

Причем первыми на вооружение «Санью» получили танки в версии от 2022 года Т-80БВМ, входящие структурно в подразделение 1-го армейского корпуса.

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Источник фото: Силовой блок





Само устройство интегрируется в место пассивной противодронной защиты, известное на военном сленге как «Мангал». Вместе с металлическим козырьком цифровой гаджет обеспечивает ту самую комплексную защиту, долженствующую на достойном уровне уберечь бронетехнику и экипаж от прилёта FPV-дронов.

Вместе с тем к текущем украино-российском конфликте различного типа БПЛА являются тем самым «хитом», заставившим кардинально пересмотреть всю тактику, как оборонительную, так и атакующую. А по утверждению немецкого журналиста Репке, и к утрате передового плацдарма ВСУ в дачном поселке Крынки на левом берегу Днепра.









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Так же стал известен принцип работы помехонаводящего «Санья», который благодаря вычислительному модулю, считывает управляющую частоту дрона противника, а после с помощью модулирующего устройства генерирует встречный волновой импульс, создающий помехи для нормальной работы ударного БПЛА.