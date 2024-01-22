Список изменений внушительный и коренным образом преобразует тяжелую бронемашину

Российская армия практически рядом с передовой начала обкатку Т-72 с новым пакетом обновлений, кардинально улучшающих базовые характеристики классического «семьдесят второго». Обновленная версия получила название Т-72Б3М и внешне разительно отличается даже от бронемашин своего семейства трехлетней давности.

Так на Донбасс обновленные танки для группы сил «Восток» прибыли модернизированными с учётом сражений на СВО, получив комплексы защиты от барражирующих боеприпасов и кумулятивных снарядов. Причем защита строится на двух уровнях сразу – пассивном и активном. В первом случае атаку с воздуха встречает так называемый «мангал» – сетчатый стальной козырек, призванный защитить верхнюю полусферу башни от сбросов с квадрокоптеров или ударов дронов-камикадзе. Активная часть защиты заключается в воздействии миниатюрных помехонаводящих устройств типа «Санья», подавляющих БПЛА противника на расстоянии до 1000 метров.

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Источник фото: МО ФР





Бортовые части танка были усилены блоками динамической защиты «Реликт» и обновлением ДЗ в мягком боксе, превышающим параметры прошлого поколения в лице «Контакт-5» в 8 раз.

Иллюстрационное изображение. Источник фото: Лента







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Изменения коснулись и силовой установки, мощь которой довели до 1300 л.с., в форсажном режиме, сделав танк заметно маневреннее и энерговооруженнее на фоне предыдущей модели – Т-72Б3 обр. 2011. Помимо этого танк получил современную версию СУО с цифровым баллистическим процессором и прицел, оснащенный лазерным дальномером. Кроме того появилась камера заднего вида и усовершенствованные гусеничные ленты.