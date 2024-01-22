Главное дальше асфальтовой дороги заводского музея не выезжать и всё окажется правдой

Перспективные решения в области бронирования, переход на гладкоствольную танковую пушку и увеличение мобильности ОБТ сделают новый танк производства Rheinmetall BAE Systems Land одним из самых лучших. Продолжают утверждать в материнской компании, подписавшей 96 часов назад договор с министерством обороны туманного Альбиона о переоснащении современного британского танка Challenger 3 на систему бронирования, построенную по модульному принципу. Согласно передовой концепции Лаборатории оборонной науки и технологий, новая разработка имеет явное превосходство над тем, что танковый мир видел раньше.





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Источник фото: Военное обозрение





Довольны и британские военные чины, считающие, что переход на новый вариант бронирования позволит оставаться как можно больше на современном поле боя танку британской короны в рабочем состоянии. При этом нелишне будет домыслить, что британские военспецы по части изучения сегодняшнего опыта в зоне конфликта высокой эффективности на Востоке Украины наверняка не отказались, так как возлагаемые невероятные надежды на танки предыдущего поколения Challenger 2 не оправдались, когда британские бронированные «сараи», как их метко прозвали российские танкоборцы, медленно, но верно уничтожались, ничего толком не показав. Как оказалось, без тотального превосходства в воздухе, сражаясь с равным по силе оппонентом, комбинированная броня может оказаться и вовсе бесполезной. Чего мировые военные обозреватели и наблюдали во время крайне неудачного украинского контрнаступления в Запорожской области и стали свидетелями. Но вернемся к «Третьему».





Источник фото: naked-science.ru





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В отличие от второго Челленджера, танковая мысль британских военных инженеров в этот раз не стала выделяться, и вернула «одному из лучших танков в мире» классическое гладкоствольное 120-мм орудие вместо былого нарезного агрегата. Новое решение позволит вести огонь из пушки куда большим ассортиментом боеприпасов. А переход на новую силовую установку сделает ОБТ куда более энерговооруженным. Ведь высокая мобильность на современном поле боя – залог повышенной выживаемости, где балом правят ударные дроны, только того и ждущие, как «ужалить» малоподвижные бронемашины.