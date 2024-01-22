Российская оборонка, не в пример украинской, работает в три смены, как и о конструкторские бюро. А результат на видео

Пока на Украине со смехом и местными прибаутками встречали любые новости о запуске свежего военного производства на территории России, без устали надеясь, что если это окажется неприятной правдой, то западный «Военторг» непременно поможет, при этом не имея вообще условного запасного плана Б; в РФ как в той басне великого Андрея Крылова «Стрекоза и Муравей», без устали продолжили и продолжают выковывать стальной щит Родины, производя всё сами: от патронов 5,45-мм для автомата Калашникова и артиллерийских снарядов тяжелого 152-мм калибра для различных САУ и орудий, и до высокотехнологичных аэробаллистических «Кинжалов» и средств РЭБ, способных, по меткому слову экс-генерала ВСУ Сергея Кривоноса, «потушить» любой современный дрон. Вместе с тем не забывая и про новое слово в современном конфликте, таком, как беспилотная малая авиация и специально созданные для её нужд боеприпасы.





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Иллюстрационное изображение с FPV-дроном "Упырь". Источник фото: quto.ru







И такой подход уже успел себя проявить на передовой в оперативном порядке. Так во время налета отечественного дрона-бомбардировщика на полевой бункер пехотного отделения ВСУ, последний без проблем устоял против сброса обычных фугасных ВОГов.





Скриншот из видео. Последствия сброса кумулятива. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Но дело пошло куда быстрей, когда решили испытать новейший кумулятивный боеприпас КЗСП-0.5, специально заказанный министерством обороны для нужд армии. Малыш со спецначинкой мигом прошил прочную крышу ДОТа и высокотемпературной жидкостью заставил сдетонировать размещенный внутри убежища боекомплект. Расстроенным солдатам ВСУ что и оставалось, как в высоком темпе с хорошим спринтерским бегом ретироваться в заснеженные дали.





Тот самый КЗСП-0.5. Источник фото: ТГ-канал "Каркуша"





А растревоженное кумулятивной струей укрытие в гордом одиночестве осталось выгорать.

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Вместе с тем по заявлению главного дипломата Украины и по совместительству руководителя местного МИД Дмитрия Кулебы, даже несмотря на полное отсутствие плана Б, как и планов с другими буквами в конце, переживать не стоит – так как украинцы могут держать оборону наперевес с одними лопатами.