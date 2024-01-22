Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Кумулятивный снаряд дрона-бомбардировщика РФ пробил крышу бункера и вынудил бойцов ВСУ бежать
Российская оборонка, не в пример украинской, работает в три смены, как и о конструкторские бюро. А результат на видео

реклама

   Пока на Украине со смехом и местными прибаутками встречали любые новости о запуске свежего военного производства на территории России, без устали надеясь, что если это окажется неприятной правдой, то западный «Военторг» непременно поможет, при этом не имея вообще условного запасного плана Б; в РФ как в той басне великого Андрея Крылова «Стрекоза и Муравей», без устали продолжили и продолжают выковывать стальной щит Родины, производя всё сами: от патронов 5,45-мм для автомата Калашникова и артиллерийских снарядов тяжелого 152-мм калибра для различных САУ и орудий, и до высокотехнологичных аэробаллистических «Кинжалов» и средств РЭБ, способных, по меткому слову экс-генерала ВСУ Сергея Кривоноса, «потушить» любой современный дрон. Вместе с тем не забывая и про новое слово в современном конфликте, таком, как беспилотная малая авиация и специально созданные для её нужд боеприпасы.


реклама

 Иллюстрационное изображение с FPV-дроном "Упырь". Источник фото: quto.ru


   И такой подход уже успел себя проявить на передовой в оперативном порядке. Так во время налета отечественного дрона-бомбардировщика на полевой бункер пехотного отделения ВСУ, последний без проблем устоял против сброса обычных фугасных ВОГов.


Скриншот из видео. Последствия сброса кумулятива. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Но дело пошло куда быстрей, когда решили испытать новейший кумулятивный боеприпас КЗСП-0.5, специально заказанный министерством обороны для нужд армии. Малыш со спецначинкой мигом прошил прочную крышу ДОТа и высокотемпературной жидкостью заставил сдетонировать размещенный внутри убежища боекомплект. Расстроенным солдатам ВСУ что и оставалось, как в высоком темпе с хорошим спринтерским бегом ретироваться в заснеженные дали.


Тот самый КЗСП-0.5. Источник фото: ТГ-канал "Каркуша"


   А растревоженное кумулятивной струей укрытие в гордом одиночестве осталось выгорать.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Вместе с тем по заявлению главного дипломата Украины и по совместительству руководителя местного МИД Дмитрия Кулебы, даже несмотря на полное отсутствие плана Б, как и планов с другими буквами в конце, переживать не стоит – так как украинцы могут держать оборону наперевес с одними лопатами.

#дрон-бомбардировщик #кзсп-0.5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
5
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
8
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
+
Украинский дрон сумел зафиксировать передвижение РСЗО ТОС-2 недалеко от передовой
+
Hyundai Motorsport воссоздала культовый трейлер GTA 6, повторив оригинальные сцены
1
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
11
Разгон SSD можно сделать, причем с серьезным приростом производительности
10
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
17
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
+
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
10
Эмитент стейблкойна USDT регистрируется в России
1
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
15
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
5
Инновационная версия Rufus решила несколько проблем с установкой Linux
+
Карабулинскую развязку, появившейся в Генплане еще в 1971 году начнут строить в 2025 году
+
На конкурсе The Nature Photography Contest показали лучшие снимки фотографий природы 2023 года
+
Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 показал стабильную работу в игре Genshin Impact
5
США откажутся от замены всего авиапарка F-16 на новейшие F-35
1
Google дает новый оттенок корпусу Pixel 8 как ответ конкуренту Galaxy S24
1
Есть информация что Samsung Galaxy Watch 7 получит серьезное обновление чипсета
1

Популярные статьи

9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
19
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
15
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
14
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
35
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
12
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
125
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
10
Карманный фонарик стал причиной поломки истребителя F-35 и привёл к ущербу на 3 933 106 долларов США
5
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
4

Сейчас обсуждают

Эдуард Егоров
15:59
Какой нахрен радость, темболее гражданских лиц, когда эту ракету применяют по военным объектом. На счёт нацизма тут и не пахнет, уничтожают там не по этническим признакам, это надо быть таким тупым ч...
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
3JIbIDEHb
15:54
В таких случаях рекомендуется обращаться за помощью к пчеловодам
TikTok запускает новую функцию "AI Song" для создания персонализированных песен
Олесь Кука
15:53
Оперативки 32Гб жиденько как-то для сверхмощный
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
Dmitriy81
15:52
бп питание можно и проверенные временем fsp..termalteik..chiftik..zalman.. 850 ватт минимум,был обзор потребление видеокарт в пике
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
Суходрищев
15:52
Mercedes-Benz уходит из Германии, санкции однако действуют. Фольксвагену приготовиться.
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
Олесь Кука
15:47
А нахрена им туда залетать, дурачек? Имея ракетки воздух-воздух и планирующие бомбы с дальностью >200км
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
ЧatoБoт
15:46
Я так и не понял, о чём же речь в статье, то ли о Z790 (судя по картинке, на которой мать Asrock Taichi z790), то ли о B760 (судя по тексту). И при чём тогда MSI? Мухи с котлетами перемешались, похоже...
Кэш-память 3-го уровня в будущих процессорах Intel Xeon Granite Rapids могут увеличить в 1,5 раза
Kutuz
15:38
Да что ему рассказывать, у него хата с краю, ему лишь бы его самого по беспределу не опустили. А может и сам не против найти огурец побольше на грядке в безлунную ночь))
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
шопоголик
15:33
ПАК-ДА в заголовке, это другой комплекс ...
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
boo4a
15:30
Эта дракмановская шляпа может что угодно писать. 4070ti спокойно бегает на 70fps в 1440p на выкрученом всём. Да, память горит красным, типа 2гигов не хватает, но никакого пролета.
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем