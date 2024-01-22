Это ещё что, в Польше полстраны остались без устойчивого GPS-сигнала после пробных тестов РЭБ в Калининграде

Те кто считает, что армия России «лапотная и отсталая», пусть приедут на передовую со стороны украинской армии и попытаются запустить любой передовой дрон даже с помехозащищенным модулем управления сигнала в направлении российских окопов и посмотрит на результат. Беспилотник не достигнет цели, подавленный выраженным воздействием РЭБ-систем ВС России, имеющих перспективные разработки в высокотехнологичной борьбе. Такими отнюдь не слишком позитивными мыслями поделился украинский генерал в отставке Сергей Кривонос, знающий ситуацию на передовой не понаслышке несмотря на свой официальный статус «в отставке». Экс-генерал военным спецназом в эфире ТВ-канала «Прямой» заявил, что РЭБ России не спрашивают, какого года выпуска модель и кто делал передовые образцы БПЛА, всё равно любая новинка со стороны ВСУ «потеряется» в плотном поле помех и ложных сигналов, производимых генераторами «мусорных» сигналов российской стороны.





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"Свет-КУ". Источник фото: v1.ru





Самые навороченные беспилотники уже успели испытать свою судьбу с одним печальным финалом, будучи «вырубленные» теми самыми образцами невероятного ассортимента помехонаводящих станций, от портативных, размером с футбольный мяч, до размещенных в огромном кузове бронированного армейского КАМАа, секретных «Палантина» или «Света-КУ». А ввиду массовости, теперь даже отдельные бойцы или танки могут нести на себе индивидуальные средства РЭБ, такие, как «Чистюля» и «Санья».

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А вот на Украине может быть сильно и хотели бы в промышленных масштабах наладить выпуск своих комплексов противодействия, но кто ж даст? По замечанию от азиатской прессы в лице Asia Times, любой объект, участвующий в военном производстве, будет разрушен ВКС РФ в очень короткий срок. Отсюда нет добровольцев со стороны иностранных инвесторов, решивших рискнуть проверить это утверждение на истину и построить производство высокотехнологичных оборонных продуктов.