Громкое название не помогло удержать взводный пункт обороны

Бригада, бойцы которой непосредственно подчиняются украинскому президенту Владимиру Зеленскому, не смогла удержать массированный натиск российских штурмовиков, и по результатам боев оставила важный опорный пункт рядом с Авдеевкой. Об отступлении президентской бригады ВСУ им. Богдана Хмельницкого со своих позиций рассказали в ТГ-канале «Военной хроники». Несколько военнослужащих было пленено, подтвердили источники с мест.

Подразделение относится к новосозданным и появилось в аккурат перед грядущим летним контрнаступлением, предназначенное на волнах предполагаемого триумфа «въехать» в российские Бердянск и Мелитополь. В битве за Запорожскую область отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого отвадилась весьма важная роль. Но в целом, несмотря на всю свою «элитность», по объективным причинам, которых действующий генерал-майор германской армии Кристиан Фройдинг насчитал аж целых четыре пункта, ВСУ при всем своем желании и мечтах воинственного Брюсселя, как штаб-квартиры НАТО и союзного официального Вашингтона, так и не смогли добиться поставленных целей на поле боя.

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Источник фото: news.ru







Вместе с тем комментируя дальнейшую судьбу Авдеевки, как важную зону контроля на въезде в Донецк, удержание масштабного плацдарма может быть завершено уже к марту 2024 года, когда пригород миллионника скорее всего падет. Об этом рассказал сам главком ВСУ генерал Валерий Залужный.









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Информация о том, что для авдеевского гарнизона украинской армии всё «не просто», подтверждают и сами военнослужащие ВС Украины, замечающие в темное время суток ДРГ россиян.