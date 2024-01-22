Кусты к сожалению в этот список не вошли

Украинская армия обманула ожидания и не показала достойного результата в своем так называемом летне-осеннем наступлении из-за минных полей россиян, которые были одним из главных факторов, почему ВСУ провалились в своих оперативных планах, так и не достигнув сколько-нибудь значимых целей. В этом уверен ныне действующий генерал Кристиан Фройдинг от бундесвера, занимающий должность руководителя рабочей группы по координации помощи Украине.

По словам высокого генеральского чина, украинское общество, как и военно-политическое руководство Украины вместе со странами-членами НАТО, возлагали слишком большие надежды и чаяния на способность ВСУ наступать. Запорожская степь стала одним большим приговором украинскому командованию, сделал акцент Фройдинг в беседе с журналистами Welt am Sonntag.

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Высший офицер назвал и три другие причины, почему было слишком наивно надеяться на какие-либо достижения в свете открывшихся обстоятельств.





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Наступление велось без должного сопровождения фронтового ПВО, а с воздуха вместо сотен ударных вертолётов и самолётов смотрела «зияющая» пустота, когда уже российские силы безнаказанно подлетали практически к самой передовой, отстреливаясь высокоточными ракетами, сжигая десятками за дни активных боёв всевозможные бронемашины, в том числе и немецкие Leopard и американские БМП Bradley.

И наконец четвертая причина: украинцев было всё же недостаточно для достижения зримого результата. По сведениям разведки, им противостояло столько же или даже немного больше российских солдат и офицеров. Как можно было в такой ситуации надеяться на успех?

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Вместе с тем глобальное обескровливание не пошло на пользу ВСУ и теперь уже ВС России перехватили стратегическую инициативу, шаг за шагом добиваясь минималистичных целей, которые в комплексе своем все меняют кардинально для Украины в сторону ухудшения ситуации.