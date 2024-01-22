Дальше дело пойдет веселей из-за сложностей для ВСУ логистического порядка

Продолжение успешных наступательных действий уже в самой Авдеевке со стороны российской армии продолжается. На утро 22 января стало известно о новых результатах так называемого южного продвижения, где как только развлекательный комплекс «Царская охота» в ходе упорных боев был взят под контроль штурмовых сил, в дальнейшем передовые группы достигли улиц Чернышевского и Спортивную, к концу вечера 21 января благополучно минув их, тем самым уже закрепившись рядом со зданием «Авдеевский союз молодежи».





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Аналогично с достижениями российской стороны стала передвигаться и «серая зона», распространившись на западные оконечности улицы Грушевского, частично «задев» автомобильную трассу Т-05-05 «Донецк-Авдеевка».





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В связи с не очень простой ситуацией для обороняющихся, не ожидавших скорого и столь неожиданного входа передовых частей ВС РФ в город, украинские подразделения в спешном порядке пытаются воздвигнуть новую линию обороны рядом с железной дорогой и обустраивая свежие огневые точки в частном секторе. Правда последнее вряд ли поможет сколь угодно долго держаться, так как мирных жителей здесь нет, следовательно, российская сторона не будет себя ограничивать в праве использования тяжелого авиационного или наземного вооружения, используя максимально планирующие ФАБы или термобарические боеприпасы от РСЗО «Солнцепек».

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Вчера стало известно, со слов украинских военнослужащих, держащих оборону в пригороде Донецка, что ночные группы российского спецназа уже доразведывают потенциальные цели для фронтовых бомбардировщиков и тяжелых огнеметных систем с последующим оперативным уничтожением.