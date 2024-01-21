Иметь плацдарм без тяжелого вооружения дело совершенно неблагодарное

Удержание так называемого крынского плацдарма на левом берегу Днепра дорого обходится военно-политическому руководству Украины и вероятно в ближайшие месяцы он будет оставлен. Из-за сложностей географического порядка снабжение через широкую водную преграду в зимний сезон то и дело замерзающей поверхности реки под неустанным наблюдением разведывательных БПЛА российской армии и столь же скорого прилёта ударных дронов по отважившимся сесть в моторную лодку десантникам, ещё не все трудности для морпехов ВСУ, которым «посчастливилось» добраться до противоположного от Херсона берега.

Там, помимо каждодневного града обычных артиллерийских снарядов, особо удачливым приходится скрываться от термобарических боеприпасов хорошо всем знакомого «Солнцепека».

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Источник фото:defendingrussia.ru

Так, в один из сырых и темных январских дней свежеприбывший отряд украинских солдат и офицеров застал удар полного пакета по своим позициям. Напомним, всего таких ракет с термобарической частью в так называемом полном запуске может быть как 24, так 30.

Защититься от прямого прилета такого боеприпаса без возведенного на месте падения ракеты герметичного бетонированного убежища сложно, так как газовый аэрозоль проникает в самые труднодоступные места, после чего практически сразу детонирует с образованием высокой температуры и зоны высокого давления. Помимо этого на личный состав воздействует разлёт осколков тела самого снаряда.

Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"



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А тем временем украинские источники сообщают о появлении в зоне СВО новейшей модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» с возможностью наносить удары перспективными боеприпасами на расстояние до 120 километров.