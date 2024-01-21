Простые истины почему-то "доступны" не для украинского руководства, а для иностранных репортеров

Можно ли наладить высокотехнологичное крупносерийное производство передового вооружения и боеприпасов или же вообще запустить выпуск любой продукции военного назначения, если у тебя за спиной «зубастые» ракетные удары российского Генштаба и острый дефицит драгоценных зенитных ракет, задается вполне себе риторическим вопросом Asia Times.

И ничего с этим нельзя сделать в принципе, даже если на помощь придёт развитый военно-промышленный комплекс западных стран. Всё это аналогично будет дефрагментировано российскими ракетами и тяжелыми «вакуумными бомбами», которые наверняка пропустят ослабленные постоянными комбинированными налетами российских целей обманок украинские ПВО. И нет на всей территории Украины места, где можно безболезненно начать крупное серийное производство – всюду дотянутся аэробаллистические «Кинжалы» и другие высокоточные боеприпасы, которых прекрасно спонсируемый российский ОПК выпускает в невероятном достатке.

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Источник фото: ИА Хакасия





Вместе с тем у военно-промышленного руководства Украины ещё был шанс развернуть на начальных этапах СВО хоть какие-то цеха и наладить циклы военного времени, но время было упущено, подарив российскому руководству лишь пустые высокопарные речи украинского лидера в лице Владимира Зеленского, а не эффективный государственный менеджмент, который есть у России. Теперь такая политика привела к тому, что только за последнюю неделю «путинские соколы» ВКС РФ с 13 по 19 января отправили в полет по целям в виде украинского ВПК множество ракет, в том числе и гиперзвуковых.

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И словно в доказательство слов выше, крупные западные промышленники без громких, но пустых слов, на простом языке объяснили Зеленскому во время встречи в швейцарском Давосе, что без гарантий защиты своих потенциальных предприятий, никто никогда не согласится инвестировать в Украину и её производства, не будучи уверенными, что с неба не «свалятся» ракеты с тонной взрывчатки или высокоскоростные дроны.