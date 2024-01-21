А ведь надо было читать пушкинскую "Золотую рыбку"

Владимир Зеленский вместо шанса попытаться начать договариваться с Россией и хоть как-то улучшить жизнь своей страны в ближайшей перспективе, решил вместо синицы в руке поймать журавля в небе. Но такой трюк стал не очень понятным, приятным и логичным для финансирующего все украинские проекты Запада. Поэтому теперь первому не стоит удивляться, что иностранный капитал в лице официальных Брюсселя и Вашингтона просто взял и прекратил финансирование восточноевропейской республики в достаточной мере.

А ведь дальше может быть вполне себе логичное и полное прекращение поддержки. О неправильном историческом выборе и упущении исторического же джекпота рассказали в The New York Post.

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Источник фото: риамо

Как объяснили в публикации, западные инвесторы прямо говорят, что высокотехнологичные фабрики и заводы, получившие порцию тяжелых российских бомб и ракет, вероятно не принесут заложенную в постройку такого производства аналитиками прибыль и дальнейшее развитие бизнес-проекта. Иначе говоря, никто не будет добровольно согласен потерять массу денег и капитала, строя свои производства в активно участвующей в конфликте высокой эффективности стране. И такой прямо сейчас является Украина.

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Но словно этого мало, Зеленский на прошедшем в швейцарском Давосе экономическом саммите прямо заявил, что он никогда не подпишет мирный договор с Москвой. Разумеется, это противоречит любому желанию вложиться в такую страну находящегося в здравом уме бизнесмена, в особенности заинтересованного в крупных инвестиционных проектах и передовых предприятиях.