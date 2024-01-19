1000-килограммового заряда хватит для потопления крупного корабля или уничтожения бункера

Для поражения важного военного объекта на территории Украины российская армия использовала «морскую» ракету 3М44 (П-35). О тяжелом управляемом боеприпасе, задействованном для уничтожения сухопутной цели, имеющий большой военный интерес, рассказали на специализированном портале Defence Express. Так уже проукраинские активисты показали фрагменты, якобы оставшиеся от российского снаряда, а позже загрузили фотографии в мировую сеть.

Ракета, как перспективное вооружение, была запущена в конструкторскую разработку в конце 50-ых годов, и уже в начале 1962-го была принята на вооружение ВМФ СССР под именем П-35. Одним из важнейших свойств П-35 можно назвать ей способность «работать» с целью в так называемом радиолокационном горизонте и поражать цели без участия оператора посредством автонаведенеия.

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Источник фото: Российская газета





В «базовом» варианте масса боевой части составляет 550 килограмм, но в более современной версии, коей является 3М44 «Прогресс», последняя выросла до 930 кг, а расстояние максимального пуска увеличилось на 150 километров, тем самым с изначальных 300 км дойдя до 460 км.





Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»





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Помимо повышенных мощности и дальности, ракета обзавелась гибридной системой наведения, состоящей из радиокомандного модуля и РЛС-оборудования. Тем самым получив возможность маневрировать перед атакой конечной цели. Известно, что П-35 относится к типу противокорабельных ракет, способных вывести из строя, а то и уничтожить крупные военные судна, такие как крейсеры и фрегаты. Но как показывают последние события, мощная БЧ и способность полёта на малых высотах позволяют противостоять и наземным целям, защищенным продвинутыми версиями ПВО.