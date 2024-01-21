А французские аграрии разорятся и "попросят" свое правительство на выход

Если Россия победит Украину, то мир это почувствует уже хотя бы потому, что рынок зерна, и так находящийся под частью большого влияния России, станет ещё больше зависим от воли Москвы. Диктат на мировом рынке зерновых культур – от что ждёт планету Земля, как только российская армия на поле боя сломит сопротивление украинского Генштаба. Такой точки зрения придерживается в своих публичных заявлениях министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, получивший свою новую должность совсем недавно.





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Источник фото: АТС Логистика





Согласно расчётам французских экономических специалистов, как только российская СВО закончится, производители зерна из самой большой страны в мире получат долю контроля в размере 30% от текущего уровня продовольственной пшеницы.

Тем самым французское зерно будет неконкурентоспособным. А аграрии пятой республики превратятся в банкротов. Кроме того в этом случае не обойтись Парижу и без высокого уровня инфляции, о чем рассказал высокопоставленный дипломат в интервью для Le Parisien, пугая журналистов негативными последствиями.

И если Запад найдет в себе силы и продолжит помогать украинскому государству, то конфликт на Востоке восточноевропейской республики не продлится долго, уверяет новый министр.

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Вместе с тем совсем по-другому смотрит на украинско-российские противоречия крупный капитал. Причем последний в кулуарах экономического форума в швейцарском Давосе прямо объяснил «непонимающему» Владимиру Зеленскому, что никто не захочет инвестировать в государство, где в каждый твой завод и фабрику в любой момент может прилететь «вакуумная бомба» и разрушить до атомных фрагментов весь твой украинский бизнес.