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Madarator
На СВО появились первые "растворители местности" в лице модернизированных бомб ОДАБ-500 с УМПК
Зона сплошного поражения у авиационного "Солнцепека" составляет 300 метров с давлением в эпицентре взрыва до 200 атмосфер

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   Кажется в Кремле отнеслись со всей серьёзностью к заявлениям официального Парижа, решившего поддержать угасающий наступательный потенциал украинской армии передачей передового авиационного вооружения. По заявлению Эмманюэля Макрона, Воздушные силы ВСУ получат очередные порции высокоточных и дальнобойных ракет SCALP-EG и никогда не передававшиеся ранее бомбо-ракеты AASM Hammer, способные по примеру своей старшей ракетной «коллеги», осуществлять полет к потенциальной цели на расстояние в 100 километров.


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"Растворители в местности" в Сирии. Ещё без модуля УМПК. Источник фото: bmpd.livejournal.com


   В Москве всё это учли и весьма прозрачно намекнули французскому Генштабу, что поставка такого типа вооружения неприятна лишь в мягкой степени, а вот ВСУ вынуждены будут терпеть куда большее давление в очень скором времени. В российской армии для демонстрации своих новых возможностей рассказали об оснащении очередного воздушного боеприпаса «из советского прошлого» современным оборудованием, вдохнувшим в старые добрые ОДАБ-500 вторую жизнь. Таким боевым «гаджетом» стал модуль УМПК, позволивший свободнопадающей вакуумной бомбе стать ракетой. Последнее стало возможным благодаря крыльям и мини-реактивному двигателю.


Источник фото: Телеграм


   Сама по себе ОДАБ представляет фугасный боеприпас, предназначенный для уничтожения легкобронированной бронетехники и пехоты оппонента методом подрыва высоколетучей аэрозольной смеси. «Сухопутным» аналогом может служить залп тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».


Источник фото: Телеграм


    В случае необходимости такой боеприпас идеален для дистанционного разминирования местности. Если целью применения выбрана живая сила, то один взрыв вакуумной бомбы позволяет разрушить всё живое в радиусе 300 метров.

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   А вот на Украине обратная ситуация: вместо того, чтобы выпускать новый тип вооружений или модернизировать устаревшее, в своем дефиците дошли до такой ситуации, что американские инженеры вынуждены были добавить возможность использовать свои зенитные ракеты с помощью ещё советских ЗРК. Так мир увидел тот самый FrankenSAM.

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