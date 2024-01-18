Об этом на официальном уровне заявил глава французского Министерства обороны.

Украина будет получать каждый месяц по 50 бомбо-ракет AASM на протяжении всего текущего года. Об этом на официальном уровне заявил действующий глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню. О выступлении генерала рассказали РИА Новости. Первая партия воздушного вооружения украинской армии будет отгружена уже в этом месяце.

По открытым данным известно, что такого типа авиабомбы могут использоваться только с бортов французских Mirage F1 и Mirage 2000, Rafale, американских F-16 и индийских Tejas. Вместе с тем по словам главы МО Франции, французские инженеры смогли переоснастить украинские МиГ и Су для использования таких управляемых снарядов.

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Источник фото: Телеграм







AASM Hammer представляет собой технологию «совмещения» обычных авиабомб и крылатых ракет. Производством высокоточного боеприпаса занимается фирма Safran. По примеру российских модулей УМПК, французская авиабомба оснащена крыльями, позволяющими лететь много дальше и попадать в определенный квадрат местности в отличие от классических свободнопадающих авиационных боеприпасов.

Неизвестно, какие Эммануэль Макрон подразумевал версии AASM во время своего анонса экстренной помощи для украинской армии, но у французов есть несколько модификаций. Например, малышка Mk 82 с массой 250 килограммов и тяжелая BLU 109 с общим весом в 1 тонну.





Источник фото: Safran







Бомбо-ракета конструктивно состоит из двух модулей: крыльевого комплекта и собственно системы наведения. Последняя имеет несколько разновидностей. Это наведение на цель по спутнику; и разновидность первого типа с интеграцией тепловизионной головки или полуактивной лазерной. Помимо детонации в моменте удара об земную поверхность, в боеприпасе есть возможность запустить инициацию подрыва снаряда прямо в воздухе.

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Интересная деталь: бомба имеет «переменную» дальность полёта, которая зависит от высоты сброса. Чем выше носитель бомбы поднялся и осуществил спуск, тем ракетная бомба полетит дальше. Минимальная дальность полета составляет 20 километров, в максимально возможном варианте бомба способна пролететь 100 км. Для увеличения дальности полёта может быть использован небольшой реактивный двигатель.