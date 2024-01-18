Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВСУ будут получать по 50 управляемых бомбо-ракет AASM с дальностью пуска до 100 км каждый месяц
Об этом на официальном уровне заявил глава французского Министерства обороны.

реклама

   Украина будет получать каждый месяц по 50 бомбо-ракет AASM на протяжении всего текущего года. Об этом на официальном уровне заявил действующий глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню. О выступлении генерала рассказали РИА Новости. Первая партия воздушного вооружения украинской армии будет отгружена уже в этом месяце.

   По открытым данным известно, что такого типа авиабомбы могут использоваться только с бортов французских Mirage F1 и Mirage 2000, Rafale, американских F-16 и индийских Tejas. Вместе с тем по словам главы МО Франции, французские инженеры смогли переоснастить украинские МиГ и Су для использования таких управляемых снарядов.

реклама


Источник фото: Телеграм


    AASM Hammer представляет собой технологию «совмещения» обычных авиабомб и крылатых ракет. Производством высокоточного боеприпаса занимается фирма Safran. По примеру российских модулей УМПК, французская авиабомба оснащена крыльями, позволяющими лететь много дальше и попадать в определенный квадрат местности в отличие от классических свободнопадающих авиационных боеприпасов.

   Неизвестно, какие Эммануэль Макрон подразумевал версии AASM во время своего анонса экстренной помощи для украинской армии, но у французов есть несколько модификаций. Например, малышка Mk 82 с массой 250 килограммов и тяжелая BLU 109 с общим весом в 1 тонну.


Источник фото: Safran


   Бомбо-ракета конструктивно состоит из двух модулей: крыльевого комплекта и собственно системы наведения. Последняя имеет несколько разновидностей. Это наведение на цель по спутнику; и разновидность первого типа с интеграцией тепловизионной головки или полуактивной лазерной. Помимо детонации в моменте удара об земную поверхность, в боеприпасе есть возможность запустить инициацию подрыва снаряда прямо в воздухе.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Интересная деталь: бомба имеет «переменную» дальность полёта, которая зависит от высоты сброса. Чем выше носитель бомбы поднялся и осуществил спуск, тем ракетная бомба полетит дальше. Минимальная дальность полета составляет 20 километров, в максимально возможном варианте бомба способна пролететь 100 км. Для увеличения дальности полёта может быть использован небольшой реактивный двигатель.

#aasm #aasm hammer #бомбо-ракеты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
20
В России из-за резкого похолодания ищут незаконно добывающих криптовалюту майнеров
9
Потребление электроэнергии в Германии на фоне резкой деиндустриализации сократилось до уровня 1978 года
5
Военный Дандыкин: беспилотники ВС РФ «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ
1
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
6
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
Гейтс ошибся по поводу ChatGPT: интервью с сооснователем OpenAI
1
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцецы» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
1
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы
3
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
В Токио представлен Toyota Century SUV
+
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
+
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
2
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
+
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
38
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
13
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
16
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
34
История появления унитаза
8
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
8
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
20
Samsung строит умные фабрики по производству чипов — собирать микросхемы будет исключительно ИИ
3

Сейчас обсуждают

Блейд
15:40
У тебя сейчас стадия отрицания, вчера уже до Питера долетает начали. Ну ничего скоро у тебя будет стадия принятия, говорю сразу, у меня дома подорожали, уже дороже чем в Москве.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Михаил Иванович
15:39
Уже тот факт, что две БМП заставили отступить танк, говорит о качестве западной техники
Т-90М "Прорыв" не вышел из строя после одновременного попадания двух БМП Bradley и продолжил бой
Чато -- Бот
15:38
Уже страшно от одних только слов твоих. Суровый ты мущщинка, однако, да-с.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Блейд
15:37
Так зато дроны не летают. Кстати скоро это будет всё сильнее и сильнее, вам москвичам надо привыкать к этой суровой реальности
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Чато -- Бот
15:36
Хорошо тебе, Шеша, у тебя домик в деревне, с сортиром в дальнем углу участка, а в сортире - жизнь бурлит. Счастливый ты человечек.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Блейд
15:33
А вы что думали? Я живу далеко от Москвы, 1300 км. Знаешь мне прямо бывает доставляет удовольствие, Когда вас в чувство возвращают. Заварили кашу? расхлёбывайте
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
jsth
15:32
Хуторофюрер жжет.
После отказа премьера КНР встретиться с Зеленским, последний сказал, что это просто не "его уровень"
Чато -- Бот
15:31
Не Собянинск, а Собянск, говори правильно, по-маскальски, селюк. Мэрин у нас - Собянин.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Блейд
15:29
Да ничего не переживай, в собянинск хорошо дроны долетают. Чтобы вы всегда были в тонусе
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Айзанат Умалатова
15:28
У автора кишка средняя, а головной мозг очень умный. Ибо соблюдайте политику САЙТА.
В результате массовых беспорядков в Башкирии пострадали сотрудники правоохранительных органов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем