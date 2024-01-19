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Дополнительное финансирование, которого так жаждет Украина получить от официального Вашингтона, может быть поставлено на продолжительную паузу. Во всяческом случае поддержки не случится в ближайшие месяцы. В этом уверен журналист Джош Рогин. В своей публикации для The Washington Post рассказавший, что несмотря на все публичные заверения администрации Джо Байдена о скором «разблокировании» военной поддержки для украинской армии, так как ведомые им демократы готовы пойти на некоторую часть уступок республиканцам по миграционному законодательству, у последних «внезапно» разыгрался возросший политический аппетит.
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Источник фото: news.ru
Поэтому тот самый «прогресс» в переговорах, о котором говорит Джо Байден, невозможен.
По словам обозревателя, шанс на выделение помощи для украинской армии в этом месяце много меньше, чем в прошлом году, хотя демократы готовы пойти на некий компромисс с республиканцами.
Нельзя забывать, что сменивший прошлого лидера Конгресса новый спикер Майк Джонсон, отличается большой принципиальностью и подвержен сильному влиянию Дональда Трампа, отвергающего все достигнутые соглашению с демократами. Трамп утверждает, что наступило время «дожать» Демократическую партию по части иммиграционного законодательства.
Вместе с тем профессор Хэл Брендс призывает Киев «не унывать», а ждать с высокой долей оптимизма следующий год, когда при соблюдении ряда политики «5 шагов», по мнению сотрудника Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса, Россию можно будет «победить».