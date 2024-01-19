Денег нет, точнее они есть, но не для вас

Дополнительное финансирование, которого так жаждет Украина получить от официального Вашингтона, может быть поставлено на продолжительную паузу. Во всяческом случае поддержки не случится в ближайшие месяцы. В этом уверен журналист Джош Рогин. В своей публикации для The Washington Post рассказавший, что несмотря на все публичные заверения администрации Джо Байдена о скором «разблокировании» военной поддержки для украинской армии, так как ведомые им демократы готовы пойти на некоторую часть уступок республиканцам по миграционному законодательству, у последних «внезапно» разыгрался возросший политический аппетит.





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Источник фото: news.ru





Поэтому тот самый «прогресс» в переговорах, о котором говорит Джо Байден, невозможен.

По словам обозревателя, шанс на выделение помощи для украинской армии в этом месяце много меньше, чем в прошлом году, хотя демократы готовы пойти на некий компромисс с республиканцами.

Нельзя забывать, что сменивший прошлого лидера Конгресса новый спикер Майк Джонсон, отличается большой принципиальностью и подвержен сильному влиянию Дональда Трампа, отвергающего все достигнутые соглашению с демократами. Трамп утверждает, что наступило время «дожать» Демократическую партию по части иммиграционного законодательства.

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Вместе с тем профессор Хэл Брендс призывает Киев «не унывать», а ждать с высокой долей оптимизма следующий год, когда при соблюдении ряда политики «5 шагов», по мнению сотрудника Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса, Россию можно будет «победить».