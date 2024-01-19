Российские инженеры находятся на грани технологического прорыва

Пока украинская армия страдает от дефицита беспилотных аппаратов, а президент Владимир Зеленский вынужден публично просить у других стран помощи с военными поставками БПЛА, российская армия, несмотря на то, что государство её стало рекордсменом по числу всевозможных международных санкций, в реальном мире ни грамма не страдает от последствий подобных ограничительных мер, демонстрируя невероятный ассортимент и количество разнообразных по своему назначению «птичек», в том числе таких экзотических, как беспилотные инженерные аппараты для дистанционного минирования\разминирования. А ведь всё было ровно наоборот в сравнении с украинской армией, сокрушается основатель украинского «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская.

По словам волонтера ВСУ, российский ОПК несмотря на былое отставание от Украины по части БПЛА-строения, «невероятным» образом превзошел украинское государство по количеству произведенных беспилотников, а армейские и гражданские инженеры Кремля в шаге от технологического прорыва.

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Источник фото: Военное обозрение





Наибольшее беспокойство у директора ЦПА вызывает прогресс конструкторов РФ по части автоматических систем наведения и навигации.

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И вот Украина стала свидетелем, когда российская сторона уже внедрила в FPV-дроны недорогие тепловизоры и оснащает в «промышленных» масштабах их же функцией автоматического донаведения. Теперь человеческий оператор если и нужен, то уже в гораздо меньшей степени, чем это было «на старте». Сами российские дроны шаг за шагом превращаются в полностью автономные устройства, способные обнаруживать цель и наводиться самостоятельно. А установки РЭБ, используемые ВСУ против таких аппаратов, станут бессмысленными.