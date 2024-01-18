Пока Россия молча развивала свой ОПК, Зеленский продолжал просить кредиты и западное вооружение

Украина находится в постоянном состоянии дефицита дронов и боеприпасов, рассказал украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с иностранной прессой в швейцарском Давосе. Запись с такой речью появилась на youtube-канале политика.

Именно на этой пресс-конференции украинский лидер заявил, что нет такой страны или концентрации государств в каком-либо блоке с сильным ВПК, способного устроить соревнование по качеству и количеству снабжения украинской армии с российской стороной, обеспечивающей ВС РФ всем необходимым. Именно поэтому наблюдается невероятное отставание украинской артиллерии от российской по снарядному ассортименту и их количеству.

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Источник фото: Рейтерс







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Вместе с тем по предположению ряда экспертов, поездка Владимира Зеленского и его команды на Всемирный экономический форум не вызвала каких-либо положительных сдвигов в обеспечении украинской армии и собственно самой Украины свежими финансовыми вливаниями и военной поддержкой. Причем указывается самая простая причина такого «холода» между сторонами. Запад за время летне-осенней компании украинского Генштаба лишь увидел проблемы в контрнаступлении, на которое было потрачено и так безрассудно много. А вот на Украине считают иначе, посчитав, что западные государства просто не хотят в должной мере помогать и нести непростое бремя военных и финансовых расходов, жизненно необходимых для выживаемости Украины.