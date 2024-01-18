Снарядов нет, но вы держитесь там

ВСУ не могут вести успешные боевые действия без французских вооружений. Причем зависимость украинской армии от боеприпасов и техники французского производства находится в острой фазе. В этом уверен Седрик Перрен, занимающий должность руководителя комиссии сената пятой республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

По словам чиновника, французский ВПК не справляется с возросшим спросом со стороны ВСУ по количеству тяжелых снарядов. Так военная промышленность Парижа в своем максимальном качестве на-гора выдаёт в год только 20 тыс. снарядов калибра 155-мм. Но для действующих на передовой ВС Украины этого количества хватит на 3-4 дня активных сражений.

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Помимо обыкновенных артиллерийских снарядов, ВСУ нужны дальнобойные высокоточные ракеты авиационного базирования, такие как SCALP-EG. Нуждается Украина и в САУ семейства Caesar.





Источник фото: Федерал Пресс







В минувшем декабре Перрен в составе французской делегации побывал на Украине и увиделся с Русланом Стефанчуком и Рустемом Умеровым, занимающим соответственно высокие места в местном парламенте и Министерстве обороны. По итогам встречи парижские политики пообещали увеличить количество и ассортимент поставляемых вооружений французского производства, в том числе дальнобойных и высокоточных. Под последними следует подразумевать поставки «умных бомб» семейства AASM Hammer, способных как их российские аналоги с УМПК, преодолевать до 100 километров в зависимости от высоты стартового бомбометания.

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А вот французским САУ Caesar следует «приготовиться»: Ростех анонсировал передачу перспективных «Коалиция-СВ» непосредственно в зону СВО.