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Madarator
Морпехи ВС России прорвались в центр Крынок и установили российский флаг
Прямо сейчас здесь идут встречные бои

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   Отечественные морпехи прорвались к центру дачного поселка Крынки на левобережье Днепра и установили там российский триколор. Именно в этом месте находился мини-плацдарм украинской армии, не имеющий тактического, а тем более оперативного смысла. О продвижении ВС России рассказали в ТГ-канале «Военное дело».

   По уточненным данным, флаг установили военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, тайным маневром достигшие опасного места. Причем государственный символ был установлен во время операции российской ДРГ, зашедшей через западный фланг в центральную часть Крынок. Маневр оказался настолько смелым, что закрепившиеся здесь украинские морпехи не ожидали такого вызова сто стороны ВС РФ.

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Источник фото: Runews24


   Подтверждение прорыва российской группы спецназа поступило и от «Военной хроники», где в добавок к изложенной выше информации рассказали о штурмовых действиях российских бойцов по северной кромке прибрежного плацдарма.

   Пока по информации на 16 января известно, что вход на украинские позиции был начат с западных окраин населенного пункта и продолжается дальше.

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   Крынки оказались затоплены после деформации и последующего обрушения Каховской ГЭС, после чего у ВСУ появилась возможность благодаря быстроходным надувным лодкам закрепиться здесь. Но повторимся, удерживать плацдарм без перемещения сюда тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии было большим безрассудством и тратой самых боеспособных украинских подразделений.

#крынки #810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты #морская пехота рф #штурм крынок рф
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RandomXP
13:49
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