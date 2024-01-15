Попадание одной так "смарт-бомбы" разрушит любое военное укрытие

Российские беспилотники засняли кадры прилёта обновленных авиационных боеприпасов, оснащенных для повышения точности передовыми модулями планирования и коррекции. Факты объективного контроля, предназначенные для изучения оборонительных позиций украинской обороны, демонстрируют, что даже под прикрытием многоэтажных строений в пригороде Донецка Авдеевке, украинская армия не чувствует себя защищенной.

Штурмовики ВКС РФ в режиме нон-стоп сбрасывают в зоне, свободной от контроля украинских ПВО бомбы-планеры, которые уже самостоятельно долетают до своей конечной точки. На данный момент на позиции ВСУ было сброшено не менее 200 тонн тяжелых авиационных «гостинцев». Причем что-либо сделать с этим наземные силы ВС Украины не в состоянии: даже при должном количестве фронтовых ПВО, их ракеты не способны зафиксировать полёт передового типа боеприпаса, тем самым оставляя беззащитными ВСУ в их стремлении удержать город от взятия ВС РФ.

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Источник фото: Anna News





Известно, что записанные разведывательными БПЛА попадания были зафиксированы в районе местных очистных и в квадрате восточной окраины города. Именно по этим направлениям замечено продвижение российских штурмовых сил и соответственно отступление ВСУ.









А тем временем британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что скорейшее внедрение тяжелого варианта «умных бомб» – планеров ФАБ-1500, превратит украинскую оборону в череду гигантских воронок и мельчайших фрагментов железа и бетона. Так как один прилёт ФАБ-1500М54 похож на настоящее «терраморфирование» местности с крайне неприятнейшими последствиями для обороняющейся стороны.

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А в самом ближайшем будущем к списку передовых авиационных вооружений прибавится та самая «Дрель», о которой решили вспомнить в польской прессе за её разрушительный норов кассетных самоприцеливающихся суббоеприпасов.