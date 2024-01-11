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MWM: Бомбы-планеры ВКС РФ заставляют бойцов ВСУ на передовой отрывать "личные бункеры"
Но простым окопом от тяжелого авиационного снаряда не отделаться

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   Российская армия со своими новыми планирующими бомбами делает жизнь бойца ВСУ существенно тяжелей и заставляет отрывать в мерзлой земле целые «апартаменты» в виде локального бункера на переднем крае. О своих непростых выводах, когда умные бомбы россиян стали самой настоящей проблемой для ВС Украины, решило рассказать отраслевое издание Military Watch Magazine.

   В публикации делается особый акцент на том, что ещё начиная со второй половины минувшего года украинские бойцы уведомили свое командование и западных журналистов, что применение ВКС РФ бомб с самостоятельным полётом до позиций ВСУ, в самом ближайшем будущем таит существенную опасность. После озвучил проблему полковник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По утверждению старшего офицера, украинская ПВО мало что может сделать с такой атакой. А имеющиеся на вооружении иностранные ЗРК типа NASAMS, не способны осуществить перехват что ФАБ-250\500, что новейших ФАБ-1500.

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Источник фото: Абзац


    Теперь, когда украинская ПВО ослаблена из-за дефицита зенитных боеприпасов «антиракет» и поэтому ставших драгоценными, российские истребители «осмелели» и подлетают практически к самому переднему краю, делая жизнь в украинских окопах просто невыносимой. Вместе с тем возросло и количество ракетного воздействия с помощью авиационных ракет малой дальности, так как по утверждению бывшего генерала ВСУ Сергея Кривоноса, российский ОПК максимально «разогнался».

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   А тем временем на Украине нашли преодолевшую все уровни местного ПВО неразорвавшуюся при падении боевую часть от сверхзвуковой авиационной ракеты Х-32. После контролируемого подрыва военными саперами российской БЧ на местности образовалась гигантская воронка диаметром 18 метров. Мощь российских ракет колоссальна.

#вкс рф #планирующие авиабомбы
Источник: militarywatchmagazine.com
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