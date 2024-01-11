Это ответ ВКС РФ на спорное утверждение, что ракет осталось на "2-3" обстрела

Украина, её оборонные заводы и фабрики, вместе с военными объектами и объектами критической инфраструктуры, с начала новогодних праздников сполна «оценили» мощность российского ракетного воздействия. В результате массированных комбинированных ракетно-дронных ударов были разрушены многие крупнейшие предприятия украинского ВПК, накрыты места расположения личного состава ВСУ, в том числе с иностранными наёмниками и инструкторами, о чем косвенно свидетельствуют сами же украинские власти. И казалось бы, хуже, чем сейчас, для украинской армии в тылу быть не может. Но подобную иллюзию «отменил» известный отставной генерал Сергей Кривонос. По словам бывшего командира военного спецназа ВСУ, сейчас ВКС РФ и Черноморский флот просто «тестировали» свои новые ракетные возможности, в моменте проверяя способность\неспособность справиться соответственно украинской ПВО с множественным нанесением высокоскоростных ударов. Но ближайшее будущее для украинского Генштаба куда мрачнее.





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Источник фото: Телеграм







Теперь, по мнению Кривоноса, Россия сполна изучив военную реакцию Киева на ракетные налёты, подготавливает куда более мощные ракетные обстрелы объектов ВСУ. Такого рода точку зрения экс-генерал-майор рассказал для эфира youtube-канала Newsroom.

Бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ прямо заявил, что 150 ракет и дронов, которые увидел президент Владимир Зеленский в один из самых резонансных «ракетных дней», ещё цветочки. Просто командование ВС РФ считает, что до «ягодок» время пока не дошло.

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Когда будет надо, ВС России в едином залпе запустят около 500 всех ракет. И даже это не будет проблемой для ракетных резервов российской армии, так как промышленные военные предприятия своей возросшей интенсивностью обеспечивают своевременное пополнение арсеналов, чего не скажешь об украинском ВПК, резюмировал Кривонос.