В момент грандиозной атаки в воздухе одновременно находилось 18 стратегов и дальних "бомберов"

В минувшей атаке 29 декабря российская сторона совершила воистину массированную охоту за производством ракет и различных беспилотных аппаратов, в том числе морских дронов. Об гибридном ракетно-дроновом ударе решил написать британский Economist.

По информации издания, массивный налёт стал одним из самых сильных на последние полгода. Причем в зоне опасности находилась вся территория Украины, а уничтоженные объекты располагались от западной границы восточноевропейской республики до восточной. А прилёты были зафиксированы в столичном регионе, Харькове, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Львове. Украинская сторона в неофициальной беседе с журналистами издания назвала, что россияне в основном «выцеливали» объекты военного назначения, либо псевдогражданские объекты, где укрывались переданные странами НАТО современные типы вооружений, в том числе ракеты, перенастроенные для использования с Су-24М. Кроме того, пораженными оказались предприятия, где в цехах занимались проектированием и производством различного назначения БПЛА.

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Источник фото: google.com





По определению издания, такие удары можно смело отнести к стратегическому уровню, так как Украина ещё не скоро сможет восстановить свои наступательные возможности по части потенциальных ракетных обстрелов.

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Новость о том, что прилетело «куда надо», подтвердил и Сергей Кривонос, генерал в отставке украинского военного спецназа, рассказавший об уничтожении оборонного предприятия с большой партией только что созданного высокотехнологичного вооружения.