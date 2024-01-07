ЗРК Patriot опять просто стоят и "наблюдают"

Ракеты ВКС РФ залетают в воздушное пространство Украины «как к себе домой»: ни одна из них не была сбита, а местное ПВО в бессильной ярости наблюдает на сверхзвуковым «болидом» россиян, не в силах что-либо сделать и лишь дожидается, когда в очередной раз будет поражен подземный бетонный бункер или иная особо важная цель. Причем это ничем не прерываемое посягательство продолжается как минимум 2 года, но эффект от попыток перехватить высокоточный боеприпас ВКС РФ по-прежнему равен математическому нулю. О неприятной, решившей продолжиться тенденции рассказал экс-генерал Эрхард Бюлер.

По словам бывшего высокопоставленного офицера германской армии, российский высокоскоростной боеприпас представляет собой вытянутый цилиндр длиной 11 метров. А его головная часть в 1 тонну весом способна превратить в «ничто», помимо классических наземных целей и большой надводный корабль вероятного противника.

реклама

Источник фото: Известия

О тенденции, когда 200 таких ракет не были перехвачены, а продолжили неумолимое движение к избранным целям, Бюлер рассказал во время выступления на MDR Mitteldeutscher Rundfunk.

Резюмировал свою беседу бывший высший бундесверовец тем, что высочайшая скорость и маневрирование на всём протяжении полёта позволяют ей, как и её более современной версии Х-32, совершенно не бояться вероятного перехвата. Даже если за полётом ракеты «следят» сверхсовременные РЛС американского ЗРК «Patriot» и норвежского NASAMS.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Известной» Х-22 стала благодаря официальному представителю Воздушных сил ВСУ полковнику Юрию Игнату. Старший офицер признал, что за 23 месяца российской спецоперации ни одна из 300 подобных ракет не была сбита украинскими зенитчиками.