Крохотную южноамериканскую республику атакуют свои банды а в стране объявлено внутреннее военное положение

На фоне сложной внутренней обстановки в Эквадоре президент южноамериканской республики решил, что вся текущая военная техника, имеющаяся в распоряжении эквадорской армии, крайне устаревшая и слабая. Поэтому требует срочной замены путем продажи или обмена на более актуальные армейские образцы. В виде таковой Даниэль Нобоа рассматривает вооружение американского производства. Своими мыслями, как двигаться вооруженных силам крошечного государства и куда расти, эмоциональный национальный лидер поделился в эфире местного радио Canela.

Эквадорский государственный деятель решил, что всё то, что имеется в составе тамошней армии, можно назвать украинским и российским «металлоломом» (прямая цитата из ТАСС), от которого можно и нужно безболезненно избавиться. И чей быстрей, тем лучше для страны, заверил глава Эквадора.

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Источник фото: gzt-news.livejournal.com







Нобоа утверждает, что в случае успешного заключения сделки, местные ВС получат передовые образцы на сумму в 200 млн. американских долларов. Что хочет отправить Пентагону эквадорский государственник, точно неизвестно, но вооруженные силы страны располагают несколькими боевыми машинами «Град» и их чехословацкими аналогами на базе RM-70; крупнокалиберными пулеметами ЗПУ, мелкокалиберными автоматическими пушками ЗУ-23 и ЗРК «Оса». Из авиации «на выданье» есть вертолёты Ми-17.

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В дальнейшем, если «сделка века» будет осуществлена, это вооружение может оказаться в ВСУ, но погоды в сражениях с ВС России перечисленный ассортимент не сделает.