Британская разведка – это одно из многочисленных подразделений британских ученых

Советское эффективное прошлое возрождается в виде появления в российской армии подразделений военной контрразведки с леденящей сердце каждого шпиона и изменника Родины, донельзя узнаваемой аббревиатурой в виде «СМЕРШа». Именно такое знакомое и даже знаковое слово обнаружила британская разведка, изучая российские соцсети, когда наткнулась на публикацию скриншота из приграничного Белгорода. Дальше «сверхсекретное расследование» привело специалистов туманного Альбиона к публикации в ТГ-канале отечественного военкора «Romanov лайт» видео с искренними извинениями жителя Белгородчины, то ли по своей глупости, то ли при неудачной попытке помочь украинской армии «засветить» позиции операторов российской ракетно-пушечной установки ЗРК «Панцирь-С1».





реклама

Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"





Но вместо «мировой популярности» и миллиона долларов к, незадачливому оператору достаточно быстро приехали люди в балаклавах защитного цвета с патчем на спине, где «черным по белому написано», что перед гражданином предстал тот самый СМЕРШ. Поняв, что это не новогодний розыгрыш, хотя за окном было 2 января, а вполне себе оперативный путь в места отдалённые, мужчина одномоментно извинился и признал свои ошибочные действия в рамках помощи ВСУ, пусть даже неосознанной. Возможно у парня дальше всё будет хорошо, но это не точно.





Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"





Но эти кадры донельзя насторожили польских силовиков, изрядно выразивших свое волнение, а возможно даже оторопь, ведь призрак государственных институтов Советского Союза, решивших возродиться в современной России, мало кого оставят равнодушными.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И кроме шуток: группы «СМЕРШ» приступили к выполнению задач, аналогичных советской контрразведке аккурат с декабря прошлого года.