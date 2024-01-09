Когда не свое, тогда совсем не жалко. Добрый Берлин ещё, если что, передаст

Несмотря на относительно существенное количество переданных Украине немецких танков Leopard 2, большинство из этих образцов находятся в непригодном состоянии. До событий украинского кризиса германский танк считался якобы «самым лучшим танком во всём мире», но использование его на острие контрнаступления ВСУ против российской армии, способствовало развенчанию мифа о некогда «непобедимой» машине, демонстрирующей настоящую «доминацию» на поле боя. Теперь все эти образцы находятся в неработоспособном состоянии по различным причинам: от ржавых остовов в районе запорожского Работино, до внешне целых, но полностью непригодных для эксплуатации образцов, окончательно выведенных из строя неумелыми действиями украинского технического персонала. О последствиях неудачного кустарного ремонта и пораженных на передовой танках Берлина рассказал портал Breitbart, взявший в качестве источника слова депутата немецкого парламента Себастьяна Шефера.





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Источник фото: РИАМО





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Германский эксперт по обороне Бундестага поделился информацией, что 18 Leopard 2 показали «стойкость» в пылу жарких летних сражений, но после боестолкновений грозных бронемашин осталось в строю лишь несколько единиц. Остальные танки из переданной партии полностью небоеспособны. Некоторые из «стоячих» образцов можно было бы починить, но острая нехватка критических запчастей превратила немецкую технику в неподвижные «памятники». А непреодолимое желание украинских механиков во что бы то ни стало самим исправить ситуацию, привело к ещё более тяжелым последствиям и усугубило ситуацию по дальнейшей ремонтопригодности Леопардов, резюмировал депутат от партии «Зеленые».