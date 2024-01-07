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Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"

Зачем отправили самый "лучший в мире танк" сражаться с Т-90 "Прорыв-3" и Т-80БВМ – совершенно непонятно широкой немецкой общественности
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   Большая комиссия, состоящая сплошь и рядом из высокопоставленных сановников, решившая посетить ремонтный центр в Литве, задачей которого было поставить «на гусеницы» поврежденные танки Leopard; пришла к выводу, что немецкие танки сражающиеся на стороне украинской армии против российских танков, выбывают из строя в массе своей не из-за кинжального огня противоборствующей стороны.

   К оригинальным выводам пришли Борис Писториус, на данный момент действующий министр обороны ФРГ, парламентарии и журналисты Германии. Именно они в составе объединённой делегации, побывали на том самом заводе в Литве, где танки производства Краусс Маффей и ремонтируются. Вывод, который был получен, неприятно удивил большую команду: оказывается в стенах здания ожидали ремонта в большинстве своём не «испорченные» огнём артиллерии и вездесущих дронов «Ланцет» тяжелые Леопарды, а бронемашины, сломавшиеся во время внутренних неисправностей механических частей и «нежной» электроники ОБТ. О неприятных известиях, крайне раздосадованных этим новым знанием немецких инженеров и конструкторов рассказал Der Spiegel.

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Источник фото: joint-forces.com

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   В момент беседы корреспондентов с рядом топ-менеджмента литовских и немецких предприятий, напрямую участвовавших в ремонтных предприятиях, даже на условиях анонимности отказавшихся назвать точное число бронеединиц, находящихся в ремонтных мастерских. Такими «неразговорчивыми» оказались управленцы LDS, KMW и Rheinmetall. Руководители опасаются, что вездесущие шпионы «ГРУ», узнав точное число поломанных образцов, переданных ранее в украинскую армию, смогут перестроить свою тактику в куда более успешном ключе атаковать украинские позиции «на ленточке».

   Вместе с тем переданные Украине 18 экземпляров Leopard 2 в большинстве своем «исчезли» с территории восточноевропейской республики и переместились в Литву на вышеозначенный завод. И эти танки, опять-таки, даже не «увидели» в прицел российские позиции, а сломались куда раньше. Такого неприятного открытия удостоился депутат от партии «Зеленые» Себастьян Шефер, осмотревший «погрустневшие» образцы.


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   Но это только полбеды, заявил Шефер в ходе совместного заявления с депутатом от СДПГ Андреасом Шварцем: местный литовский ремонтный персонал работает очень долго, а уровень экспертной оценки повреждений у привезенных танков крайне низкий. Кроме того не получается чинить танки в стремительном режиме из-за отсутствия необходимых деталей, которые по ремонтному протоколу всё-таки должны присутствовать. Единственное, что остаётся, это «поторопить» немецких рабочих и командный персонал, долженствующих побыстрее выпускать ремонтные комплекты, и не теряя ни минуты времени приступить к обучению самих украинцев проводить восстановительные мероприятия. И действительно, обслуживающие навыки механиков, набранных из украинцев, не только крайне низкого уровня, но и приводят к ещё большим поломкам в достаточно сложной технически машине. Но и в Литве технические специалисты недалеко ушли. Работают долго, не в пример замедляя починку Леопардов, резюмировал Шефер.


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Источник фото: regnum


   Тут можно прийти к такому выводу, что-то самое «вундерваффе», комплиментарным эпитетом, которого без должного на то основания западные военные эксперты и аналитики наградили переданное в огромных количествах вооружение государств-членов НАТО, не оправдало броского названия, стало тем самым крахом надежд и веяний иностранных генералов. Оказывается, помимо собственно высоких боевых качеств в конфликте высокой эффективности, должны присутствовать и другие факторы, приносящие победы на полях сражений. Такими являются отлаженная, как механизм надёжных швейцарских часов, логистика и уровень ремонтного обслуживания, вместе с достаточной оперативностью и высоким качеством. Толку от передовых Leopard 2A6, когда они постоянно ломаются, а украинский технический персонал смотрит на поломки, широко «разинув рты», так как умений и опыта при ремонте такого сложного оборудования у них ещё нет. И возможно не будет и в последующем. Вместе с тем когда ремонтные бригады украинских военных всё-таки приступают к ремонту, то перед их глазами предстают различные варианты и версии казалось бы одного и того же танка, но с разными запчастями. Это касается и шведских версий Леопарда – Strv. 122. Причем немецкая бронетанковая техника настолько сложна, что в мирной жизни такие экземпляры на регулярной основе необходимо привозить на завод для планового обслуживания. И это касается в первую очередь и «обычных» танковых гусениц,  замену которых невозможно провести в полевых условиях – если гусеница поломалась, то танк целиком нужно везти на одну из фабрик Rheinmetall, где капризную технику окончательно и обслужат.



Источник фото: tankhistoria.com


   Как за такими сложными порядками следить во время интенсивных боёв на востоке Украины, немецкие посетители литовских заводов ума не приложат. Что очень расстроило офицера бундесвера, «душой и телом» переживающего за высококачественный немецкий продукт в степях Запорожья. Кроме того, согласно секретным данным, во время боев в Мали пробег по бездорожью Африки в количестве 10 тыс. километров вызвал такой износ техники, что танки словно «постарели», будто бы проехали 100 тыс. км в немецком тылу на учениях.

   Аналогичного мнения и украинский военный с полевым позывным «Синай», рассказавший свою историю. Старший офицер ВСУ раскрыл информацию, согласно которой гусеничная лента является самым «болезненным» элементом немецкого танка. Чуть слабее поднатянул гусеницу, так танк сразу ломается, с недовольным голосом замечает «Синай».


Источник фото: wikimedia


   Помимо этих проблем чисто физического плана, несмотря уже как практически год присутствия немецких танков в украинской армии, техническая документация по продукции Краусс Маффай остаётся на немецком языке, что кратно усложняет её техническое обслуживание. С той же проблемой столкнулись рабочие литовского предприятия, вынужденные «импровизировать», чтобы разобраться с какой-нибудь неисправностью.

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   Вместе с тем в Der Spiegel решили завершить свою публикацию на мажорной ноте, якобы заверив своих украинских читателей в скором исправлении непростой ситуации, так как в Rheinmetall пообещали очень быстро «напечатать» ремонтные комплекты для поврежденных тяжелыми украинскими дорогами немецких бронемашин. Да и украинские «добровольцы» из числа инженеров и обслуживающего персонала день ото дня становятся мастеровитее и опытнее.

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leopard 2 инопресса spiegel инопресса об украине
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