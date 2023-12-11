Такой подарок приготовил Украине российский "Дед мороз"

На Украине с тревогой наблюдают за депутатами американского Конгресса, которые даже «под угрозой» от министра обороны США Ллойда Остина отправить родственников парламентариев «воевать с Россией», ни в какую не хотят голосовать за проект помощи Украине. А со стороны республиканцев даже боятся. И это не из-за «ястребиной» политики американского генерала Остина, а из-за своих однопартийцев и своих избирателей, относящихся крайне негативно к военной поддержке Украины. И словно этого мало, в России объявили об очередной версии «Герани». Новый дрон-камикадзе вместо бензиновых двигателей получил реактивные, благодаря которым скорость воздушного аппарата выросла в 3 раза.

Так обновленный вариант присутствует в двух версиях. Первая совсем недавно примененная в ударах по Киеву оснащена 40-килограммовым зарядом «мини-Солнцепёка», где термобарический боеприпас способен сжигать склады ГСМ и места расположения личного состава.

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Источник фото: google.com





Второй вариант оснащен миниатюрным двигателем на реактивных принципах с крейсерской скоростью в 465 км/ч, а максимальная может доходить до 600 км/ч. Разумеется возросла не только линейная скорость, но и так называемая тяговооруженность, «подскочившая» сразу до весомых 0,8 кгс/кг, что позволяет БПЛА быстро подниматься и изменять направление движения для противозенитных маневров.

Теперь установкам ЗРК NASAMS и IRIS-T будет в 3 раза сложнее сбить такую воздушную цель из-за уменьшившегося времени реагирования на угрозу.

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Так же «Герань-2М» получила новый режим пикирования, когда поднявшись перед атакой на цель до высот в 10 километров, летит практически вертикально, разгоняясь до 745 км/ч, затрудняя захват радарами американскими AN/MPQ-64F1. Новый дрон полностью перешел на отечественную систему спутникового позиционирования ГЛОНАСС, что должно повысить точность попадания.