Не трудно предположить, что они будут так же тайно и уничтожены

Ситуация, когда украинская армия в режиме наивысшей секретности получит американские F-16, может повториться, как это уже было с дальнобойным и высокоточным ATACMS. Такого взгляда, когда поставки будут тайными, если дело коснется истребителей, придерживается редакционная коллегия Le Monde.

По мнению французских журналистов, имеющих свой осведомленный источник, который на условиях анонимности заявил, что поставки истребительной авиации Воздушным силам украинской армии не будут сопровождаться громкими публичными заявлениями. А сам факт передачи раскроется, когда русские пилоты заметят такой самолёт в воздухе самостоятельно.

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Источник фото: Ведомости





На данный момент известно о четырех странах, изъявивших желание, а главное принявших на себя обязательство, отправить в ВСУ свои самолёты. К таковым относятся Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания. У этих государств в армии находится достаточное количество старых бортов, которые серьёзно эксплуатировались, но согласно документации ещё не вылетали максимальное количество часов, после которых они обязательно должны быть списаны на металлолом. Именно такие воздушные машины и получит Украина. Сколько таких F-16 окажется у украинских пилотов, не сообщается, но по косвенным оценочным данным, всего таких истребителей будет около 60 единиц.

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Вместе с тем информация об «шестнадцатых» в украинской армии достаточно противоречивая: официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что Украина уже не получит F-16. Но вместе с тем в ряде западных регионов Украины начали готовить 3 аэродрома для обслуживания и взлёта американского истребителя.