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Сообщается о первом задокументированном случае применения реактивных дронов-камикадзе "Герань"
Как сказал бы Карабас-Барабас, новый год по части боевых новинок у ВС России принес ощущение просто праздника какого-то

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   Приход нового 2024 года не сулит украинской армии ничего хорошего. Публикации об этой пугающей тенденции заполонили иностранные СМИ, в том числе и весьма авторитетные. К новости от The New York Times о том, что для военнослужащих ВСУ прилёт российской планирующей бомбы похож на прямое «падение самолёта» в твой окоп, открывающее «портал в нижний мир». А сами воздушные боеприпасы практически неуязвимы даже для западных передовых ЗРК, оказывается ещё не всё самое неприятное, что принёс год китайского дракона.

   В украинских пабликах появились публикации о полётах над территорией Украины глубоко модернизированных версий знаменитых «Гераней». Которые, помимо брутального черного покрытия, поглощающего на должном уровне пеленгующие радиоволны от современных иностранных РЛС, получили вместо обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания куда более совершенную реактивную силовую установку.

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Источник фото: лента.ру


   Это не значит, что этот беспилотный аппарат практически невозможно сбить, но теперь время реакции мобильных расчётов ПВО украинской армии, имеющих на своём вооружении лишь крупнокалиберные пулеметы и скорострельные зенитные пушки, кратно уменьшилось. А это значит, что нужно запускать для перехвата новых «Гераней» и без того дефицитные «антиракеты» западных ПВО, либо принять как факт, что из обыкновенной зенитки сбить такой БПЛА стало куда трудней, чем его бензинового коллегу с характерным звуком работающего мопеда, теперь относящегося к «прошлому» поколению.





Характерное очертание двигателя на целом образце и его обломках. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"


   Сам дрон очень похож на аналогичный, представленный в ходе недавней выставки оборонных достижений исламской республики.


Двигатель. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"


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   Интересно, что новый год зеленного деревянного дракона «принес» ракетным войскам российской армии аналог «Искандера», но уже северокорейский – баллистическую ракету КN-23, получившую прозвище в зоне СВО как «Кимскандер».

#герань-3 #герань с реактивным двигателем
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