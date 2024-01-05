Искандер-М и северокорейская Hwasong-11Ga очень похожи

2 января был один из тех «обычных» дней нового года, когда украинские предприятия, напрямую участвующие в производстве и складировании боевого оборудования и вооружения, тем самым являясь законными военными целями, были атакованы массированным комбинированным запуском крылатых ракет и дронов. Таким образом масштабная атака позволила преодолеть эшелонированную противоракетную оборону ВСУ, защищающую военные цели на территории Киева, в том числе перегрузкой передовых западных ЗРК, которые не только прохлопали около 50% запускаемых высокоскоростных целей, но и сами стали точкой притяжения для ряда ракет, в том числе аэробаллистических «Кинжалов». Такими невезучими комплексами, стоящими много-много миллионов долларов оказались норвежские NASAMS. Но интересно другое, ряд украинских пабликов растиражировали фотографии хвостовика безымянной ракеты, иначе хвостовой части реактивного снаряда, по их утверждению являющейся ничем иным, как северокорейским баллистическим аналогом российского «Искандер-М». Собственно ракета имеет наименование Hwasong-11Ga или KN-23.





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Источник фото: missilethreat.csis.org





Рассматривая фрагменты неопознанной официально ракеты, можно лишь согласиться, что геометрическая форма газодинамических рулевых деталей куда ближе по своим габаритам к KN-23, чем к «Искандеру». Российская деталь более протяженная, имеющая вместо срезанных углов образца КНДР скругленные оконечности.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Таким образом с наибольшей вероятностью можно сделать вывод, что если это фотографии действительно были выполнены на Украине, то это первый задокументированный случай боевого использования ракет Пхеньяна в зоне проведения российской спецоперации.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





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Российские удары, длившиеся с 29 декабря прошлого года по 2 января 2024 года стали самыми массовыми и высокообъемными за весь прошлый год. По подсчетам украинской стороны ВКС РФ и Черноморский флот только за первый день массированной атаки выпустили по меньшей мере 140 ракет, начиная от Х-22\Х-32 и «Калибров», и заканчивая гиперзвуковыми «Кинжалами» и новейшими модификациями Х-101 – ракетами Х-555. Плюс ряд объектов украинской ПВО в качестве приманки «засветили» так называемые дроны-пустышки; последние атаковали в составе смешанных групп с ударными БПЛА «Герань».